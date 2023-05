Madres buscadoras exigen a Jesús Oviedo se investigue el asesinato de Teresa Magueyal en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- A 11 días del asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora guanajuatense, no hay personas detenidas por el crimen que tiene a familiares de personas desaparecidas paralizadas, tampoco ha existido un acercamiento del recién nombrado secretario de Gobierno del estado, Jesús Oviedo Herrera, para atender las exigencias que tienen colectivos de búsqueda.

Una Promesa Por Cumplir, colectivo del que formó parte la señora Tere, organizó un memorial en las escalinatas del Teatro Juárez en la capital de Guanajuato. El escenario para honrar a la madre buscadora está a más de 110 kilómetros del San Miguel Octopan, Celaya, donde fue asesinada el 2 de mayo.

"Ahorita tenemos miedo hasta de respirar. Son pocas las compañeras que quisieron asistir por miedo. El colectivo ahorita está parado en sus actividades, es un colectivo que está impregnado de miedo, también yo. Necesitamos volver a agarrar confianza e impregnar esa confianza entre las compañeras", compartió Nailea Carreño, integrante de Una Promesa Por Cumplir.

Portando playeras en color rosa con el rostro de Teresa Magueyal por el frente y la leyenda de "justicia" en la espalda, con veladoras y las fotografías de sus familiares desaparecidos, sus compañeras de colectivo refrendaron la promesa de seguir con la búsqueda de José Luis Apaseo Magueyal, hijo de la señora Tere, desaparecido desde el 6 de abril de 2020.

"Nos queda seguir buscando con o sin miedo, con la esperanza de volver a encontrar nuestros tesoros", dijo otra buscadora con el rostro cubierto por miedo a que los criminales puedan identificarla.

De acuerdo con integrantes de Una Promesa Por Cumplir, colectivo que agrupa a alrededor de 72 familias principalmente de municipios de la zona Laja-Bajío, el temor se extiende porque consideran que el asesinato de Teresa Magueyal es muestra de que "ya están identificando a las compañeras".

Desde la llegada de Jesús Oviedo Herrera a la Secretaría de Gobierno -cargo que asumió el 10 de abril- no ha existido ningún acercamiento con las buscadoras, aunque tras el asesinato de Teresa Magueyal el funcionario estatal ha insistido en que el protocolo de protección funciona.

"Su protocolo son 3 hojas con cierta información que el colectivo ya tiene. Son protocolos que no sirven, que no funcionan", reclamaron.

Llamaron al funcionario estatal a establecer una reunión con los colectivos para definir estrategias que les permita seguir con la búsqueda de sus familiares de manera segura.

Mencionaron que hace falta que de manera inmediata los municipios apoyen con seguridad en las búsquedas independientes, actualmente solo Pénjamo facilita policías y patrullas que las acompañan en los trabajos de campo que hacen sin el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, instancia que no atiende los llamados que hacen como colectivo.

También hicieron un llamado al comisionado de búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra, a que antes de realizar un trabajo en campo se haga un análisis de riesgo para las familias que viven en zonas de alta incidencia delictiva, al recordar que previo al asesinato de su compañera Teresa la comisión hizo trabajos de búsqueda en San Miguel Octopan.

"La gente ya no les confía (a la Comisión de Búsqueda) los puntos por miedo a las represalias".

A la fecha la Fiscalía de Guanajuato no ha informado sobre avances en la investigación ni la detención de presuntos responsables.

Al grupo, en su mayoría integrado por mujeres, acompañó la activista Marcela Villalobos de Amnistía Internacional, quien recordó que a las familias de personas desaparecidas les falla el Estado que no garantiza la seguridad de todas las personas, no buscan de manera inmediata y no protege a quienes hacen el trabajo que no realizan las autoridades.

"Buscar es una sentencia de muerte en este país. Guanajuato es uno de los estados más peligrosos para ser buscadora", recordó.