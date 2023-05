Mujer revela que la actriz Florencia Alducin la golpeó con el puño y la amenazó tras choque en Qro

QUERÉTARO (proceso.com.mx).-La conductora del vehículo, que Florencia Alducin habría impactado por detrás, aseguró en una videograbación que la actriz la golpeó con el puño en el rostro en varias ocasiones y la amenazó.

El relato de la automovilista coincide con el primer comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, respecto a la presunta responsabilidad de la actriz en el choque, el intento de darse a la fuga y sobre que se tornó muy agresiva.

El nuevo testimonio exhibe además una versión diferente a la difundida por la “Influencer”, vinculada a Televisa, quien intentó justificar haber agredidos a la conductora del otro vehículo con la que tuvo el percance.

“La vieja se empieza a reír, se sube a su coche y me toma de a loca. Yo tenía prisa. Y sí, cometí un error, metí la mano y la zangoloteé”, justificó Florencia Alducin, al afirmar que le propuso llegar a un arreglo en un lugar distinto a donde ocurrió el percance.

Sin embargo, la otra mujer, quien difundió su versión porque dijo que no le gustan las mentiras y la difamación, aclaró que fue su vehículo el que resultó impactado por detrás.

“Le comenté que ella me había pegado, porque fue por atrás, por alcance, venía en su teléfono. Varias personas se acercaron y me dijeron: 'oye, cuidado, venía en el teléfono, y cuando le comenté esto la persona se ofendió, me empezó a decir groserías”.

La mujer recordó que de los insultos siguieron las amenazas por parte de la actriz.

“Que sus tíos eran dueños del BanBajío, de la Volkswagen, de los federales y que me iba a meter a la cárcel y le dije que estaba bien, que les hablara, que no pasaba nada y esto le molestó mucho a la persona”.

La mujer recordó haber optado por subir a su auto y confirmó que estando arriba fue agredida con el puño cerrado y no solo “zangoloteada”, como fue reconocido por la actriz.

“Se mete por la ventana de mi coche. Me empieza a golpear descaradamente. Me jaló el cabello, me lo arrancó, me empieza a dar puñetazos en la cara y yo estaba llorando, diciéndole que parara por favor, estaba gritando por ayuda y me bajó del coche”.

La mujer, quien se reservó su identidad por temor a represalias, confirmó que después de recibir los golpes, al acudir con los peritos confirmaron que tenía los pómulos hinchados.

“Lo que me dio mucho coraje es que esta persona dice que cometió un error al zangolotearme. Pegar con puño cerrado no es zangolotear, jalar el cabello, meterse por la ventana de un coche no es zangolotear, creo que es una falta de respeto, la persona no mostró nada de educación y ahora se está haciendo la víctima”, relató.

De acuerdo con Florencia Alducin la conductora con la que tuvo el percance “se dio a la fuga”, pero esa parte de la versión también fue desmentida.

La otra conductora relató que al llegar varios policías al lugar y enterarse, por varios testigos, de la agresión que ella vivió, le pidieron quedarse en su auto y ella atendió esa indicación.

“Dice que me fugué, jamás me fugué, me quedé hasta el último. De hecho vi cómo ella salió en su coche, se fugó. Entonces no es cierto que me fugué, en todo momento estuve ahí”.

Según la versión de Florencia Alducin, ella se retiró del lugar porque “cuando tu seguro está ahí pues tú te puedes retirar porque la aseguradora se hacer cargo de todo. Cosa que mi aseguradora no hizo nada, también voy a levantar cargos en contra de mi aseguradora”.

Sin embargo, la otra mujer narró que la agresión no sólo fue contra ella y los policías, si no también contra el personal de la aseguradora, cuando fue confirmado que Florencia Alducin fue la responsable del percance.

“El del seguro nos pidió los hechos y todo, al ver la chava que ella tenía la culpa no quiso firmar, lo empezó a agredir, le quitó su teléfono y le dijo que le iba a hablar (a) su jefe y que si no lo iba a correr, que ella lo mandaba y bueno empezó a agredir al del seguro, el del seguro terminó por irse debido a las agresiones de esta persona, los policías también fueron agredidos, la mujer se puso muy mal, empezaron a llegar más unidades”.

Mientras ella estuvo siendo resguardada por el personal de seguridad pública, la mujer aseguró que Florencia Alducin no fue agredida por el personal de la policía de Querétaro.

“A los policías los amenazó, les dijo que los iba a correr, (inaudible) obviamente, se puso súper agresiva con ellos, los policías en todo momento estuvieron quietos, no la tocaron, no le hicieron nada".

Tras abandonar el lugar la propia Florencia Alducin confirmó que fue seguida por elementos de 8 unidades de policías quienes terminaron por detenerla.

Sin embargo, en su propio relato, en el que denunció abuso policial, Florencia Alducin reconoció que agredió al personal de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal.

“Durante todo el trayecto ellos me iban pegando, sí, yo de alguna manera mordía, me defendía, aventaba, porque no me dejaban hacer nada”, soltó en su primer video la influencer.

Pese a que desde lugar del percance al lugar de la detención hay al menos 5 cámaras de seguridad, e incluso, una está bajo el lugar donde fue la detención, el gobierno no ha mostrado las grabaciones donde se vea el proceder de sus elementos y de la propia mujer vinculada a Televisa.

En el área de comunicación social del gobierno municipal de Querétaro, que es encabezada por otro exconductor de Televisa, optaron por priorizar la divulgación de la suspensión de 3 policías mientras se realizan las investigaciones.

El propio gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri se subió al tema y en un mensaje a la población dijo: “En Querétaro aquel que la hace la paga, por supuesto, los primeros en dar el ejemplo somos nosotros”.

Apenas el sexenio pasado en Querétaro fue criticada otra conductora de Televisa, que difundió un mensaje desde una cuenta oficial de la Secretaría de Obras Públicas.

Días después fue confirmado que “Kori Salinas” al mismo tiempo que era conductora de noticias tenía un contrato para manejar una de las cuentas oficiales del gobierno estatal.

Durante los últimos sexenios en el gobierno de Querétaro han presumido una estrategia de videovigilancia que incluye cámaras, una red de fibra óptica, un centro "neurálgico" para el monitoreo y demás tecnología en seguridad.

El actual gobernador, Mauricio Kuri González anunció otros 4 mil millones de pesos en seguridad, para continuar con la estragáis de su antecesor, Francisco Domínguez

El exgobernador decía que la tecnología de video vigilancia con la que contaban les permitía hasta poder saber el color de las agujetas del calzado de la gente.

"Si alguien me dice: 'si salgo de mi casa, '¿de qué color traigo las agujetas?', pues les sabremos decir de qué color traen las agujetas, ya ni siquiera los zapatos, las agujetas", presumió.