AMLO llama usurpadora a Dina Boluarte y niega señalamiento de que pretenda ser dictador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien cuestionó si el mandatario mexicano busca ser un dictador: “ella está usurpando ese cargo”.

Afirmó que “ahí le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo. Y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo”.

En torno a un asunto diplomático también dijo que “esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían rodeado, sus propios guardias lo detuvieron”.

López Obrador indicó que él no puede entregarle a Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico, “porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú”, ademas de que mientras ella se mantenga en la presidencia, no lo hará.

“No, esa fue la opinión también del presidente. Son cuatro países, es Chile, es Colombia, México y Perú, y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico”, señaló.

El presidente mexicano criticó que Boluarte, “que fue impuesta”, solo tiene el 25 por ciento de aceptación en Perú y el Congreso de ese país, “que destituyó al presidente e inició el juicio, este amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10 por ciento de aprobación”.

Acusó que tanto la presidenta como el Congreso peruano son apoyados por la oligarquía, por intereses extranjeros y por los medios de comunicación, “además con la represión, porque han asesinado como a 70 personas indígenas la mayoría por defender los derechos de los ciudadano”.

El representante del Ejecutivo federal también señaló que Pedro Castillo está en la cárcel “por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú, y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo, entonces tienen injustamente encarcelado al presidente nada más por su origen popular, y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú, como lo están haciendo”.

Hace una semana, en entrevista con el diario El Comercio, Boluarte denunció injerencia de López Obrador y otros líderes latinoamericanos.

“La injerencia extranjera hasta ahora existe, ahí tenemos las declaraciones del presidente López Obrador, de México, las del presidente Petro, en Colombia, o lo que dijo el señor Boric; tenemos los ingresos de Evo Morales al Perú. Si eso no es injerencia, ¿qué cosa es?

““Si uno es de izquierda, y va a defender a un golpista y dictador, y si ellos han sido elegidos democráticamente por el pueblo, ¿también quieren convertirse en dictadores y por eso amparan y protegen con sus mensajes, allá donde pueden, a un dictador investigado por corrupción? Eso es lo que me da pena de estos líderes de izquierda”, dijo Boluarte en la entrevista.

Ante el cuestionamiento de ser dictador, López Obrador expuso que terminará su mandato en septiembre de 2024 y se jubilará para ya no participar en ningún acto público.