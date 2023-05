Es libre expresión, no cargada: Sheinbaum ante apoyos de gobernadores a “corcholatas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los evidentes apoyos de gobernadores y presidentes municipales a algunas de las “corcholatas” presidenciales en sus giras de fin de semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que éstos ejercen su “libre expresión” y descartó que haya “cargada” para algún aspirante.

La aspirante presidencial volvió a negar que en sus salidas de fin de semana use recursos públicos, aunque dijo que acude por invitación de gobernadores o instituciones educativas en el carácter de jefa de gobierno de la CDMX.

“A ver, lo primero es el no uso de recursos públicos, eso todos estamos de acuerdo. Lo segundo, es que hay opiniones de un gobernador, de un presidente municipal, de un diputado, de una diputada que tienen mayor inclinación por una u otra persona”, agregó.

De cualquier modo, insistió en que debe “haber una actitud institucional frente a todos aquellos que seamos invitados por cualquier servidor público para asistir a un evento”.

Sheinbaum Pardo dijo que no ve “problema que alguien asista a un evento; el problema sería si llegara a usar recurso público, que todos estamos de acuerdo en que eso no se debe utilizar y, además, no se está utilizando; y al mismo tiempo, siempre guardar la unidad del movimiento, que es lo que hemos nosotros planteado desde el primer momento”.

Así respondió la considerada “corcholata favorita” del presidente Andrés Manuel López Obrador a las críticas hechas por sus contrincantes el senador Ricardo Monreal, y el canciller Marcelo Ebrard, en el sentido de que hay aspirantes que reciben apoyo de gobernadores y presidentes municipales.

-Entonces, ¿estos “dados cargados” de algunos gobernadores, presidentes municipales, no afectan la contienda interna del partido?, le preguntó la prensa.

-No, yo no creo que sean “dados cargados”, esa palabra la usaste tú… Tienen libre opinión de manifestar su opinión. Eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona”, respondió.

“Son libres expresiones”

Este fin de semana, Sheinbaum Pardo viajó a Oaxaca y a Sonora, donde fue recibida por los gobernadores Salomón Jara y Alfonso Durazo, respectivamente, quienes le manifestaron su apoyo. De hecho, desde hace meses el sonorense ya había hecho pública su preferencia hacia la morenista para que sea la candidata presidencial de Morena.

Al reiterarle las críticas de sus adversarios morenistas por esos apoyos evidentes de ciertos gobernadores, la mandataria local aseguró:

“Hay gobernadores que han dicho ‘Yo apoyo a esta persona’; gobernadores que han dicho ‘Yo apoyo a esta otra persona’; gobernadores que dicen “No, yo apoyo a todos”; otros que dicen… Lo importante es que haya invitación a todos y a todas y, al mismo tiempo, repito, que de nadie se utilice ningún recurso público, que siempre hemos estado en contra de ello... Son libres expresiones”.

La prensa le insistió en que si en la asistencia a las invitaciones que ha recibido no se han usado recursos públicos, a lo que respondió tajante:

“No. Y, además, en general voy invitada, ni siquiera por el gobernador o gobernadora, asisten al evento, pero hay muchos donde he sido invitada por universidades, institutos tecnológicos, no por un gobierno en particular”.

Luego, trató de mediar al decir que en sus giras también se reúne con gobernadores de la oposición:

“Cuando hay gobiernos que no son de nuestro partido, yo siempre hablo por teléfono previamente con ellos: ‘estoy invitada a este evento, quisiera, si es posible, platicar’, porque creo que es una relación institucional importante. Así fue en el caso de Jalisco, que visité al gobernador de Jalisco; igualmente en el caso de Nuevo León, que tuve la oportunidad de platicar con el gobernador de Nuevo León. Y hablamos de nuestras entidades de manera institucional y aparte asisto al evento en donde me invitan”.

Por último, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si piensa ir a Zacatecas, entidad que gobernó Ricardo Monreal y que hoy dirige su hermano David Monreal, a lo que contestó:

“Sí, pero en este momento no les podría decir el día, pero sí, a todas las entidades donde sea invitada, obviamente”.