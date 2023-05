Hallan sin vida a Aniceto, el abuelito que le llevaba flores a la tumba de su esposa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El señor Aniceto Colunga Baez, de 85 años, fue grabado el 10 de mayo último, Día de las Madres, llevándole flores a la tumba de su esposa. Después fue reportado como desaparecido y encontrado muerto el domingo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“El día de ayer me tocó ver esta flamante joya. Un señor de la tercera edad, que se notaba a kilómetros que iba cansado de andar en su bici porque se bajaba, caminaba y se volvía a subir, pero eso no le impidió ir hacia donde iba, miraba y miraba con mucho amor ese ramito de flores que llevaba en sus manos para que no se le fueran a maltratar”, escribió Elva Gómez, usuaria de Facebook.

Las mujer dijo que desconocía para quién eran las flores, si para su esposa, madre o hija, pero iba para el rumbo del Panteón de la Cruz.

“Mis admiraciones para aquél valiente señor que, siendo un 10 de mayo, no dejó pasar ese hermoso detalle para su ser querido, pese a su cansancio y poco presupuesto. Al menos hizo feliz a alguien en el cielo”, indicó.

Después el señor fue reportado como desaparecido. Tras una labor de búsqueda, lo encontraron muerto por la mañana en el Ejido El Olivo, en un camino cercano al Hospital Regional de Alta Especialidad.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas confirmaron el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición, pero se desconoce la causa de muerte.

Sus nietos Jovanni y Perla Colunga dieron a conocer la noticia vía Facebook.

“Muchas gracias a todos los que se unieron a la búsqueda de mi abuelo, lo que compartieron para facilitar encontrarlo, gracias de todo corazón, ahora mi abuelo ya se reunió con mi abuelita en el cielo, nos duele mucho su partida, nos deja un enorme dolor, pero nos quedamos con todo ese cariño, esas anécdotas que nos contaba de donde andaba trabajando en el ferrocarril, te vamos a extrañar abuelo. QEPD Aniceto, la mera punta del tren”, escribió Jovanni Colunga.