¡Qué “agusticidad”! Cachan a maestros tomando cerveza en una primaria de Michoacán (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un padre de familia grabó a un grupo de profesores con cartones de cerveza en el suelo mientras ingerían otras dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria Urbana Federal “Ignacio Allende”, en Morelia, Michoacán, el 25 de abril último.

El padre de familia, presidente de la Mesa Directiva del turno matutino, fue quien grabó a los profesores y los confrontó por tomar alcohol dentro de la escuela, cuestionándoles su comportamiento y exigiéndoles una explicación.

“Buenas noches”, dijo el padre de familia y respondieron maestros y maestras: “Buenas noches”. El señor siguió: “¿Por qué no nos invitan a la fiesta” y uno respondió, sí, tiene razón, jefe, a lo que contestó: “¿Cómo que tiene razón, jefe? ¿A poco está es una institución para que ustedes vengan a hacer eso?”, preguntó.

PROFES ECHANDO CHELAuD83EuDD74uD83DuDEA8uD83DuDE31

Es así como sorprendieron a estos profesores echando chela dentro de una escuela en #Morelia, #Michoacán. Ya andaban festejando el día del maestro. pic.twitter.com/tt2uplzpWc — Qué Poca Madre uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadreMex) May 13, 2023

Cuando le preguntaron por qué entraba a la escuela, dijo que por ser el presidente de la Mesa Directiva del turno matutino y le habían informado todo lo que hicieron desde su entrada al Modelorama y llevaron las cervezas.

“Pero no estamos haciendo desorden. Sí estamos tomando, pero no estamos haciendo desorden”, dijo una maestra. El señor contestó: “Yo no estoy diciendo que estén haciendo desorden, sólo si es correcto que estén haciendo esto”.

Otro comentó: “No compañeros, vamos a retirarnos, vamos a retirarnos”. Y comenzaron a retirarse.

Padres de familia solicitaron a las autoridades educativas tomar medidas para sancionar a los profesores involucrados y al director de la escuela, de acuerdo con medios locales.