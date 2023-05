“Estas cosas no se valen”, se queja Ebrard por “guerra sucia en redes”

Ciudad de México (Apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón reiteró hoy sus quejas ante la “guerra sucia en las redes” y “todas estas cosas que no se valen” que, en su opinión, están llevando a cabo sus adversarios en el marco de la competencia interna por la candidatura de Morena hacia las elecciones presidenciales de 2024.

“No es un ánimo de estar en litigios y estarse quejando, sino proteger el prestigio de Morena”, subrayó el político durante un encuentro con medios de comunicación, que protagonizó al terminarse un evento en Guanajuato, previo a una nueva presentación de su libro.

Ebrard aprovechó su estancia en la entidad para repetir sus exigencias de que la dirigencia nacional de Morena convoque a una reunión para establecer reglas fijas en la competencia que se libran las “corcholatas” previo a la encuesta que definirá la candidatura del partido.

“Ya nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, reunirnos y decir ‘oigan, no se vale esto’, y tampoco se vale la guerra sucia en las redes, y la están haciendo; y todas esas cosas que no se valen”, planteó el canciller, e insistió en su reclamo de que los gobernadores no influyan en el proceso interno.

“No se metan ustedes a querer inclinar la balanza. Ya hay por ahí excepciones, pero ya lo dije yo el otro día: parece que son coordinadores de campaña”, denunció, al agregar que los gobernadores no pueden apoyar a ninguna campaña, pues representan a todos. “Eso nada más está en la Constitución”, puntualizó.