Esto respondió Sheinbaum sobre fotografía con maletas Louis Vuitton

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó ser dueña de unas maletas de la marca de lujo Louis Vuitton, como lo acusó el líder del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, en sus redes sociales al mostrar una foto de ella, presuntamente en un aeropuerto, junto a esos objetos.

La mañana de este martes, el perredista subió a sus redes sociales una foto en la que se ve a la aspirante presidencial sentada en un sillón y, al lado, una maleta, dos mochilas y una bolsa roja, seguida del mensaje: “Parece que el memo de la ‘austeridad republicana’ no llegó a @Claudiashein. Viaja por el país –cuando debería estar en #CDMX dando mantenimiento al #Metro- con maletas con un costo de más de 150,000 pesos”.

Parece que el memo de la “austeridad republicana” no le llegó a @Claudiashein. Viaja por el país -cuando debería estar en #CDMX dando mantenimiento al #Metro- con maletas con un costo de más de 150,000 pesos. pic.twitter.com/BfIFRIC5vb — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) May 16, 2023

Cuestionada por la prensa sobre dicha acusación, la morenista soltó una risa burlona y ofreció una explicación:

“Es que me da mucha risa porque estaba sentada yo en el aeropuerto de Hermosillo para regresar a la Ciudad, esperando a que saliera el avión. No es un aeropuerto muy grande y, supongo, porque además ni me di cuenta de que habían unas maletas ahí. Yo viajo con, voy y vuelvo, entonces viajo con una bolsa que ni es de marca, que me regalaron”.

A modo de prueba, mostró a la prensa una bolsa negra de tela con motivos de colores que, dijo, es con la que viaja y donde guarda su agenda, un cuaderno y un libro para leer en el avión. “Es una bolsa de tela, entonces, no tiene nada que ver, es otra vez lo absurdo, pues, no conozco ni siquiera la marca”, agregó.

Sheinbaum Pardo consideró como “una casualidad que estuviera sentada ahí con unas maletas, pero no, lo que quieren es generar una contradicción en nuestra vida y eso no lo van a lograr”.

La morenista insistió en negar la acusación: “No somos farsantes, no somos mentirosos, tenemos convicciones, pero, además, ni conozco la marca ni tengo los recursos para comprar una maleta de ese tipo”.

Y reiteró: “cuando viajo, voy y vuelvo para regresar a la ciudad, justamente. Entonces, es falso, es pura mentira… Lo que tienen ellos es la mentira como forma de hacer política. Nosotros tenemos la verdad y la convicción, por eso somos dos proyectos distintos”.