AMLO aprueba consulta para elegir a jueces y magistrados: "eso va a ayudar mucho"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo está de acuerdo con la organización de una consulta para definir la reforma al Poder Judicial, incluso propuso una pregunta: “¿Quieres que se elija a los jueces, a los magistrado y ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial?, si o no”.

Alertó que se tiene que revisar el procedimiento legal en torno a que haya impedimento de llevar a cabo consultas en periodos electorales, actualmente en Coahuila y Estado de México, así como los que vienen en 2024. “Si hay tiempo y está permitido por la ley sería bueno porque hay que informar a la gente y todos tenemos que participar en purificar la vida pública”.

“Por qué no preguntarle a la gente y que los expertos muy defensores de estos aparatos de élite opinen, den sus argumentos y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar porque la política es asunto de todos también podamos argumentar que los ministros, magistrados y jueces sean electos con voto universal, directo secreto”, afirmó.

Emitió una queja sobre la decisión de invalidar la primera parte del Plan B en materia electoral: “Cuando últimamente corrigieron la plana al legislativo porque en las comisiones no se discutió una ley aunque la cámara de Diputados son independientes, tienen sus propios procedimientos y sí hay que discutir las iniciativas en las comisiones, pero también si lo decide el Congreso, la discusión se puede dar en el pleno, como se hizo”.

También recordó que hubo una dispensa del trámites, para la reforma electoral en la primera parte y con la decisión de la Corte “anularon porque en esa ley se establecía que nadie podía ganar más que el presidente como lo establece la construcción en su artículo 127 y aunque era una ley para el INE y el Tribunal Electoral también iba a establecer, a sembrar un precedente y les iba a afectar a ellos que ganan 600 mil pesos mensuales y que violan la Constitución. Imagínense los encargados de cuidar el respeto a las leyes violando la Constitución”.

El presidente cuestionó: “¿Como no va a hacer falta una reforma? Ojalá que se lleve a cabo una consulta”, aunque consideró que la oposición buscará bloquearla y llamarán a no participar y expuso que sí se pregunta a la gente, desconoce quiénes tan y son los ministros, porque “era como una sociedad anónima ¿Sabían que hay 11 ministros? Quienes son y si no se sabía, menos se sabía quienes eran los magistrados y mucho menos los jueces”.

Insistió en que reformar el Poder Judicial porque “eso va a ayudar mucho”, dado que en el caso del Legislativo y el Ejecutivo, el ciudadano va a tener la posibilidad de elegir a diputados y senadores “pero acá no. Sí estoy de acuerdo con la consulta”.