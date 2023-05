No hubo “coacción al voto”: El INE rechaza medidas contra AMLO y “corcholatas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó implementarle medidas cautelares tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a los principales aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, ya que determinó que ninguno de ellos violó la legislación electoral.

Respecto a López Obrador, el INE informó en un comunicado que éste, en su conferencia mañanera del pasado 9 de mayo, solo hizo mención a una reforma del Poder Judicial, y no hizo ninguna alusión a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México que actualmente se están llevando a cabo.

De esta manera, no hubo “coacción al voto”, como señala el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), que fueron los que pidieron la implementación de medidas cautelares.

Por esta razón, la Comisión de Quejas y Denuncias indicó que no debe retirarse la conferencia matutina de las redes sociales, indicando también que no hay ninguna violación a la ley respecto al proceso electoral para elegir presidente de la república, ya que este proceso iniciará hasta el último cuatrimestre de este año.

Y respecto a los aspirantes presidenciales de Morena, el INE también determinó que no proceden las medidas cautelares que fueron solicitadas concretamente contra Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y Ricardo Monreal, senador de ese partido.

A estos cuatro aspirantes presidenciales se les acusó de realizar actos anticipados de campaña para la elección presidencial de 2024.

La Comisión de Quejas y Denuncias señaló que no incurrieron en este delito electoral, descartando, por ejemplo, que hicieran promoción personalizada con las campañas “Es Claudia”, “Con Marcelo sí” y “Con López estamos Agusto”, la cual hace referencia a Adán Augusto López.

Por tal motivo, ninguna de las llamadas “corcholatas” de López Obrador deben retirar sus promocionales propagandísticos de redes sociales, pues no hay peligro o urgencia en retirarlos.

El INE también descartó las acusaciones en el sentido de que estos aspirantes a la candidatura de Morena están utilizando recursos públicos para su promoción personal.

Respecto a la promoción en bardas, carteles y publicaciones digitales, el órgano electoral determinó que no hay razón para imponer medidas cautelares, por ser “hechos futuros de realización incierta”, ya que no hay todavía ningún candidato oficial y, por tanto, no pueden ser considerados actos anticipados de campaña.