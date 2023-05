Novia de Benjamín, argentino asesinado a machetazos en Oaxaca, lo despide con emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Hola Tarzán. Gracias por tanto amor. Te voy a amar mil vidas más”, escribió Carmela Martínez a su finado novio Benjamín Gamond, argentino asesinado a machetazos en Oaxaca.

Gamond y dos turistas argentinos más fueron atacados a machetazos, el viernes pasado, por un hombre -identificado como Cruz Irving Martínez Flores--, originario de Ometepec, Guerrero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora detenido agredió a las tres víctimas cuando estaban en la localidad de La Isla, Lagunas de Chacahua, Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca.

El lunes 15, el joven argentino de 23 años de edad murió cuando era atendido en un hospital de la Ciudad de México por sufrir traumatismo craneoencefálico y choque hipovolémico.

Un día después, Carmela publicó en Instagram 9 fotos y un video junto a Benjamín.

En el ataque, Santiago Lastra, de 22 años, tuvo una fractura en el brazo, y Macarena Elía González, de 29 años, fue intervenida por un corte y una fractura en el húmero. Ambos sobrevivieron.

Benjamín llevaba dos años viviendo en México, donde trabajaba en el sector gastronómico y viajaba por el continente. Jugaba al Rugby, en el Club Tala.

No se dio el milagro

Tras el ataque a los argentinos, la familia de Benjamín dio a conocer la muerte del joven.

“La familia Gamond informa, con inmenso dolor, la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, indicó la familia en un comunicado.

Señaló que decidieron donar los órganos del joven después de que sufrió muerte cerebral.

“Volá muy alto, torito! Nos veremos de nuevo. Te amamos”, escribió su hermano Marcos.

Su otro hermano, Facundo, compartió un emotivo video donde se ve a una enfermera llevarlo por los pasillos del hospital hacia afuera del nosocomio; a medida que avanzaba, médicos y enfermeras se unieron detrás de él, como muestra de acompañamiento a la familia y escribió:

“Gracias Benja, por ser lo que fuiste. Todos vamos a aprender de vos”.

El 15 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo de un juez la prisión preventiva para Cruz Irving Martínez Flores, acusado de homicidio calificado de Benjamín Gamond y homicidio en grado de tentativa de Santiago Lastra y su novia, Macarena González.