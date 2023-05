La Sedena no tiene recursos para sus atletas, a veces se les da un apoyo: Luis Cresencio Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que no tienen tanta posibilidad de otorgar recursos para enviar a sus atletas a competencias internacionales y en ocasiones dan viáticos, pero cuentan con un salario para solventar “situaciones” para el deporte.

En la conferencia de Palacio Nacional, el general afirmó que buscan apoyar a sus deportistas sobresalientes y “cuando hay oportunidad, en eso estamos algo limitados, proporcionarles recursos, para viajes largos o estancias grandes no, no tenemos tanta posibilidad, pero sí en ocasiones lo que son viáticos, lo que es alojamiento si son competencias nacionales les ofrecemos instalaciones militares o tratamos de cubrir lo más que se pueda, no tenemos tanta capacidad”.

Dijo que el camino más certero que encontraron es que causan alta en la Sedena, en la Fuerza Aérea “para que puedan tener un sueldo, un sueldo que les permita solventar diversas situaciones dentro de lo que tienen que hacer en su deporte, tenemos en lo que es la rectoría de la Universidad del ejército de la Fuerza Aérea un área dedicada al deporte y en esa área está una persona que se dedica exclusivamente a atender a los deportistas de alto rendimiento”.

El secretario no negó que el gobierno no aportó recursos para el viaje a Egipto de la selección de natación artística, pero al preguntarle cuánto aportó el Ejército, dijo no tener “el dato si hubo, o cuál fue la cantidad”.

Expuso que de las 10 seleccionadas seis son integrantes del Ejército mexicano “y que de esa manera se les ha apoyado hasta donde está nuestra posibilidad, pero es diversa también las diferentes acciones de apoyo que hacemos de acuerdo a lo que nos piden los deportistas, de acuerdo a las facilidades, inclusive hemos sido el canal para que a través de algunas organizaciones o fuentes altruistas los respalde en algo que requieran, equipo o alguna situación, pero esa es la manera en que la Secretaría lo hace. Y aproximadamente tenemos 90 deportistas en esta condición que han sobresalido a nivel centroamericano, panamericano, nivel olímpico”.

Señaló que en las últimas Olimpiadas fueron cuatro deportistas de la Sedena que obtuvieron medallas “y estamos volcados a ayudar a estos muchachos que representan muy bien a México y a la institución”.