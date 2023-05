Luis Cresencio Sandoval admite compra de departamento por 9 mdp; estaba "en obra gris"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió que su departamento en Bosque Real, es de una proveedora de la Sedena, además de que costó 9 millones de pesos y no 30 millones porque estaba en “obra gris”, lo cual, indicó, “esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo en ese lugar”.

El general indicó que adquirió el inmueble con un préstamo del Banco del Ejército y fue valuado en 9 millones 800 mil “por las condiciones en las que estaba”.

Aseguró que no tuvo contacto con la dueña, porque la operación se dio mediante agentes mobiliarios y hasta el día de la firma de las escrituras tuvo contacto con ella.

La vendedora del departamento es una “persona parte de la empresa que establece la información que es proveedora de la Secretaría de la defensa nacional solamente ha participado, en varias ocasiones y solamente una casi dos años después de que yo adquirí este departamento participó y ganó en una licitación”.

Agregó que se trató de una licitación pública “que dentro de los parámetros que tienen también cuenta con las personas que determinan la función pública para que se analicen determinada cantidad de recursos, ahí se establece que haya una persona que esté viendo cuál es el proceso desarrollado de esa manera”.

El general expuso que la empresa fue penalizada por que no cumplió con la entrega de bienes, por un monto de aproximadamente 16 millones de pesos, “se le multó por no cumplir con lo que estaba contratado; esa fue la última vez que ha ganado, las demás ocasiones en que ha participado muchas de ellas no cumple porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes que dentro de la ley se pueden adquirir a menor precio con la mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción”.