Sandoval justifica viajes al extranjero acompañado por su familia: "es protocolo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, justificó que en los viajes al extranjero va acompañado por su familia por protocolo.

“Es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo”, dijo, y negó que alguno se hubiera dado sin su asistencia y expuso que también es común que se organicen al interior de la corporación.

-¿Algún viaje, secretario, que se haya cancelado la participación de usted, y que de todas maneras haya viajado su familia? -se le preguntó.

-No, no, ningún viaje. El que mencionaron de Rusia, sí, fue efectivos, personal militar, participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música porque hay un mecanismo, dentro de esto que les menciono, en donde hay eventos musicales, eventos de bandas de música, fue en Rusia. Torres Spásskaya es el nombre de este mecanismo y, bueno, ahí participó personal militar.

El funcionario afirmó en varias ocasiones que “nunca ha ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones” y aseguró que solo conoce París.

“En la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia. Es el único país, la única ciudad de Europa que conozco”.

Aseguró que los viajes que ha hecho son solo en América: dos veces a Estados Unidos, también a Brasil a la Conferencia de Ejércitos Americanos y acompañando al presidente en la gira a Centroamérica, así como Cuba.

“En algunos de los países me ha acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de ejércitos, dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo, y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de defensa y para las señoras, por separado o también de manera conjunta, unidos, por eso me acompaña mi familia”, detalló.

#ConferenciaPresidente. Aclara el general Luis Cresencio Sandoval que “nunca he ido a Europa de vacaciones” y que sus viajes con familiares y ayudantes son los que realiza de acuerdo al protocolo de las misiones oficiales como titular de @SEDENAmx pic.twitter.com/c6WJUtFY6u — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 18, 2023

El secretario dijo que cuenta con un grupo de ayudantes que lo auxilian en sus actividades a él y a su familia para que puedan cumplir con “compromisos” del programa que llevan.

“Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años no he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permiten disfrutar de esto”, aseguró.

Señaló que existe una reorganización en la Sedena en la que existe ya un comandante de Ejército y un comandante de la Fuerza Aérea, que representan a ambas instituciones en el extranjero; “es decir, yo ya no tengo que salir a representar al Ejército Mexicano a manera internacional, sino hay otra persona que lo hace”.

Expuso que su representación es como secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo, de los que tienen cerca de 80.