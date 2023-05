AMLO aconseja al senador Armenta no demandar a la ministra Norma Piña para no convertirla en mártir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó, “con todo respeto”, al senador Alejandro Armenta que no presente ninguna demanda en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por considerar que los mensajes que envió a su celular son una amenaza, para no convertirla en mártir.

Aseguró que para la oposición “es una heroína la presidenta de la Corte y todos los que cometen ilícitos y están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos, mi opinión es que no proceda, claro, él tiene otro criterio, y yo lo respeto”.

Si él presentara denuncias por las agresiones, acusaciones y calumnias que recibe, dijo, no terminaría y tampoco le quedaría tiempo para trabajar.

“Porque es diario que tendría, los que me amenazan, me insultan, los que me calumnian en las redes, no no no, lo mejor es que haya debate que no había antes, la plaza pública. El tribunal popular es el que pone a cada quien en su sitio y eso ayuda más a la democracia”, señaló.

El mandatario federal cuestionó que poco se podría hacer contra una ministra en cuanto a un procedimiento judicial, “si tiene fuero constitucional. Se tiene que ir al Congreso y se tiene que tener mayoría calificada y eso no se alcanza porque el PRI y el PAN bloquean cualquier acción de este tipo, porque forman parte de la misma amacolla, están amacollados, entonces para qué”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional insistió en la recomendación respetuosa al senador.

“Qué se va a meter, eso es para leguleyos y es difícil que una denuncia así prospere, porque es una red de componendas, de complicidades, los tengo, como se dice en el beisbol, bien fildeados, los conozco, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado”, opinó.