AMLO niega que el incendio en Ciudad Juárez haya sido en protesta por falta de agua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el incendio en el que murieron 40 personas en una estancia en Ciudad Juárez haya sido porque los migrantes reclamaran insumos básicos, sino que el motivo es que buscaban salir.

“Este es un hecho muy lamentable, porque en este albergue hubo una protesta, quienes estaban ahí incendiaron unas colchonetas pensando que con la protesta iban a poder salir”, explicó.

–¿No fue porque les faltaban algunos insumos como agua? –se le preguntó.

“No, no, están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego, como sucedió lamentablemente, y la asfixia. Entonces, sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes”, afirmó.

López Obrador defendió que su gobierno actúa por convicción, respeto a los derechos humanos y humanismo; también acusó a los medios de comunicación de “guardar silencio” en sucesos de anteriores administraciones.

“Es ahora, sí, que tenemos diferencias de tipo político con el conservadurismo corrupto, que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra”, dijo.

La investigación continúa su proceso en la Fiscalía General de la República.

“La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”, agregó.

El presidente destacó que “hay nueve, 10 personas en la cárcel” y a quienes quedaron heridos se les da atención médica “que les ha permitido salvarse”, en hospitales especializados, “con los mejores médicos, y gracias a eso no han fallecido quienes en otras circunstancias o si no se les hubiese dado atención adecuada, oportuna, hubiesen perdido la vida”.