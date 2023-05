AMLO ve una "lanzada política" contra Américo Villareal por violencia en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ante la petición del informe de los bloqueos en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que haya una lanzada contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El mandatario “percibe” que “hay lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. No estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay; pero ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas?, por eso pero imagínese y ahora nos acaba de decir el general".

Dijo que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero había 13 bloqueos “y ni se enterraron ustedes y ya se resolvió”.

El presidente lanzó otro dicho: “es como cuando come pescado, para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”.

Antes de estos dichos expuso que los tamaulipecos dieron un ejemplo de democracia porque en medio de una circunstancia difícil salieron a votar “y eligieron a un honre honesto, con principios, un hombre bueno, muy distinto a lo que lamentablemente ha padecido Tamaulipas en los últimos tiempos con gobernadores (…) En el caso de Tamaulipas tengo mucha confianza y he estado últimamente que se le están lanzando”.