Elba Esther Gordillo responde a AMLO y rechaza haber sido parte de la corrupción del ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó haber sido parte de la corrupción del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando Miguel Ángel Yunes era director.

“Señor Presidente: ¡Basta de falsas acusaciones a mi persona!”, manifestó la exdirigente del sindicato magisterial.

El pasado 28 de abril, durante su conferencia de prensa, López Obrador al referirse a la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para “recuperar lo público”, mencionó a la maestra Gordillo señalando que incurrió en corrupción con la designación del exgobernador veracruzano en el ISSSTE.

Elba Esther Gordillo en una carta difundida en Redes sociales precisó que dicho nombramiento es facultad del Ejecutivo y recordó que cuando le expresó al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, que tomarían el ISSSTE para pedir la destitución de Yunes, dadas las malversaciones de fondos, el mandatario federal les respondió “ahí la espero con el ejército”.

“Lo digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna. Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y desde luego, a la investidura Presidencial. Por ello señor Presidente: ¡Basta de falsas acusaciones a mi persona!”, refutó.