Martha Delgado renuncia a la SRE; se sumará a la precampaña de Ebrard

Martha Delgado, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Foto: Twitter @UNFPAMexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En un nuevo paso adelante en su estrategia para conquistar la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón recibió hoy la renuncia de su incondicional Martha Delgado Peralta, quien dejó la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería para dedicarse de tiempo completo a la promoción de su líder.

Este sería el primer paso en una futura renuncia de Ebrard de la SRE, y aunque el propio canciller abordó el tema de su salida, no dio a conocer una fecha precisa. Tras aseverar que “no me han renunciado todavía”, dejó la duda respecto al momento en que subirá al siguiente escalón: “no lo voy a decir ahorita, déjamelo plantear primero a Morena”.

Durante una plática con reporteros, el canciller expresó su molestia hacia la dirigencia nacional de Morena por ignorar sus peticiones, y hacia su principal rival en la contienda interna, Claudia Sheinbaum Pardo, por presumirse como “favorita” del presidente para su sucesión, y por promover su campaña en las paredes de la Ciudad de México, bajo el lema #EsClaudia.

“No puedes apelar a que hay una favorita o que tú eres la favorita cuando el presidente convoca a una encuesta. Es una contradicción de términos esencial. Si hay una favorita, entonces no hay encuesta (…) Nada más es de leer lo que dice y lo que pintan en las paredes: si ‘Es Claudia’ entonces ¿Para qué hacemos encuesta?”, dijo.

Ebrard recalcó que “entramos a una etapa distinta en esta contienda”, en la cual “quienes ya deseen participar de manera plena al proceso tendrán que irse separando de sus cargos”.

El canciller criticó a la dirigencia nacional de Morena –encabezada por Mario Delgado Carrillo, quien fuera su brazo derecho–, pues deploró que la cúpula del partido sigue sin responder a las tres peticiones que le envió en diciembre pasado, las cuales consistían en obligar a los candidatos a separarse de sus cargos públicos antes de la encuesta, que participen en debates abiertos y que la encuesta sea de una sola pregunta.

“A mí no me han mandado siquiera respuestas, lo cual me parece increíble”, criticó, y dijo que tanto el silencio de la dirigencia del partido como el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a que “cada quien asuma ya sus responsabilidades, su activismo”, lo llevan a entender que “cada uno (de los aspirantes) tomará sus decisiones”.

La renuncia de Delgado es la primera baja oficial del equipo de Ebrard en la Cancillería; será sustituida en su cargo de manera temporal por Eduardo Jaramillo Navarrete, un diplomático que forma parte del equipo de Juan Ramón de la Fuente, ahora jefe de la misión de México ante la ONU, quien podría tomar las riendas de la SRE después de la salida de Ebrard.

Desde finales del año pasado, los colaboradores cercanos de Ebrard en la Cancillería ya venían realizando acciones de proselitismo para su líder, pero de manera más discreta y fuera de horarios laborales. Delgado, por ejemplo, encabezó la presentación del nuevo libro de Ebrard, que el canciller está utilizando para promocionar su imagen en las principales ciudades del país.

“Ella conversó conmigo y me dijo, 'yo quiero irme a la promoción abierta y al 100% de tus aspiraciones'”, comentó Ebrard, al agregar que la primera baja oficial de su grupo de colaboradores se debe a “la proximidad de los eventos políticos que anunció muy recientemente el señor presidente de la República”.

“A partir del día de hoy está dedicada al full, a tiempo completo, a esto que es su convicción, y probablemente las compañeras y los compañeros la seguirán en los próximos días”, añadió el canciller. Y dijo: “Me pareció una decisión muy válida y muy aceptable, y le dije que sí, adelante”.