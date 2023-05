Niña recorta los ahorros de su primo para hacer “papelitos de colores” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una niña de cuatro años encontró unos billetes y los recortó para hacer papelitos de colores; eran los ahorros de su primo, los cuales usaría para reparar su automóvil.

En la cuenta de TikTok @alexander_cera, el joven publicó un clip donde se le ve sentado, cabizbajo, mientras se ve el montón de dinero recortado en el piso.

Su caso se volvió viral y generó cientos de comentarios entre los usuarios, con más de tres millones de reproducciones.

“Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, señaló en el texto para ilustrar el video.

En los comentarios, el joven acusó a los padres de la menor, sus tíos, porque no se quieren hacer responsables de los actos de su hija.

El dinero era para arreglar un carro que me chocaron, pero mis tíos ya me dijeron que no se harán responsables jajajaja tocará seguir ahorrando”, indicó.