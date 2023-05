Segob ordena a sujetos obligados no entregar información solicitada mediante Transparencia: INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río, dio a conocer que los sujetos obligados han sido instruidos para no entregar información a los ciudadanos que presentan solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y que todo apunta a que la instrucción proviene de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de Unidades de Transparencia y ahí una persona de una Unidad de Transparencia se acercó y me dijo: ‘comisionada ¿qué hacemos?, las Unidades de Transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas porque nos dicen: ‘ya no vamos a entregar nada’. Yo le pregunté: ’¿quién les ha dicho?’ y me responde: ‘no puedo decirle, pero es el segundo a bordo’, y bueno, el segundo a bordo es el secretario de Gobernación", señaló en conferencia de prensa.

“Comenté que si no quieren dar información para que las Unidades puedan cumplir con su trabajo, nosotros vamos a hacer un llamado, porque esos entes sólo se van a meter en problemas, porque sesionamos o no aquí están los recursos y vaya que han negado, pero también pueden ir a otras instancias a reclamar este derecho”.

La comisionada agregó a pregunta expresa de Proceso que pese a que existan estas instrucciones para no entregar información, el INAI se seguirá conduciendo con respeto hacia los entes obligados y por ello, llamó a que estos también se conduzcan con respeto hacia el organismo.

La comisionada Josefina Román Vergara añadió que muestra de que no están atendiendo las solicitudes de transparencia es que sólo la semana pasada se duplicó prácticamente el número de recursos de revisión recibidos en el INAI.

"La semana pasada recibimos 460 recursos, es casi el doble. ¿Qué significa esto?, a más recursos de revisión significa que o no hay respuestas o están incompletas o están imprecisas, me parece que los números dicen mucho", detalló.

Proceso consultó a los comisionados la posibilidad de establecer un diálogo con el gobierno federal, que desde el Poder Ejecutivo ha insistido en la necesidad de desaparecer al INAI, para lograr un acuerdo de reforma al instituto.

La comisionada del Río recordó que luego de los pronunciamientos a través de Twitter del titular de la Segob, Adán Augusto López, en los que llamó al INAI un “lastre burocrático”, el instituto buscó por la vía oficial un encuentro con el funcionario para establecer un diálogo, sin embargo, no han obtenido respuesta.

“Las comisionadas y el comisionado quienes integramos el Pleno del INAI le extendemos una cordial invitación cuando usted así lo determine para propiciar un respetuoso encuentro que nos permita compartirle la relevancia nacional e internacional de la función social del INAI, así como los trabajos permanentes que se desarrollan para consolidar las capacidades institucionales”, señala el oficio INAI/OC-BLIC/156/2023 con fecha 19 de abril de 2023 y al que Proceso tuvo acceso.