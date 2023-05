AMLO niega expropiación; asegura que Grupo México pidió 9 mil 500 millones por tramo ferroviario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El decreto por el que se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV, no es una expropiación a las instalaciones a Ferrosur, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que tomó esa decisión porque Grupo México le quería cobrar 9 mil 500 millones de pesos.

Afirmó que “si actuó la Marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones, están operando”, aunque dijo que espera que el tema se resuelva en “buenos términos” e indicó que “siguen pasando los trenes de Grupo México, siguen entrando”.

El mandatario federal dijo que aunque parecía que llegarían a un acuerdo el Gobierno Federal y Grupo México, la empresa al final pidió la cantidad que le pareció injusta y lo contrario debió ser: “Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se pague una indemnización si es que les corresponde”.

“Grupo México tiene una concesión, dicen ‘se expropió’. ¿Qué se expropia? lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación”, agregó.

Relató cómo se llegó a esta decisión y los acercamientos que tuvo con Germán Larrea, de Grupo México; también expuso el antecedente.

“Qué sucede en el caso de un tramo, esto estaba considerado como seguridad nacional todo. Se hace una modificación y deja que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional desde Coatzacoalcos a Salina Cruz? ¿Cómo es eso, sí es de puerto a puerto?”, reclamó.

Sobre si la ocupación será permanente, el presidente indicó que depende de la actitud de la empresa, “porque les cuento… Siempre buscamos el arreglo (…) Dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo, y ya íbamos avanzando pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica, ya ustedes comprenderán cómo está el mundo, por qué queremos cuidar esto que históricamente se ha conservado, vamos a decir, con neutralidad”.

Reprochó que incluso “llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, eso está mal porque antes era distinto. ¿Qué había antes? Un contubernio, una relación estrecha el poder económico y el político se alimentaban, se nutrían mutuamente”, hechos que el presidente calificó de “promiscuidad política, no había una separación entre lo político y lo económico que tenía sometido al pueblo”.

Al continuar con el recuento, el mandatario federal señaló que buscó llegar a un arreglo con Grupo México pero no recibían respuesta “o había pero en el sentido, como ellos sostienen, que nos daban la pasada. Si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que este tramo de concesión tiene que restituirse, es lo único y nosotros buscando un acuerdo les damos el derecho de paso”.

Aclaró que la vía, que es de la nación, estaría en ese mismo dominio, por ser de seguridad nacional e interés público, por lo tanto, afirmó, es constitucional y legal.

El gobierno federal no tenía respuesta de la empresa dirigida por Germán Larrea y “ya estaba a punto de firmarse el acuerdo, en este caso el decreto porque ya no se podía y estaban, pienso, mal aconsejados. Hay que tener mucho cuidado con los abogados, sobre todo los que son muy famosos y se creen muy influyentes que cobran muchísimo por hora (…) Uno de los abogado de Grupo México era el que fue secretario de Gobernación con Calderón, Gomez Mont”.

Continuó: “ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios, que platico con ellos en comida y él confirmó que iba a estar en la comida el día que iba a firmar el decreto”.

Por esa razón el decreto no se firmó y publicó el día que López Obrador se reunió con los empresarios.

“Le dije al secretario de Gobernación: No es posible esto, es de mal gusto, cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto, además quiero hablar con él… Y ese día se detuvo y hablé con él”, dijo y reprodujo el diálogo con el empresario.

?Y no, no, no, sí nos entendemos y todo.

?Bueno.

—Pero quiero hablar. ¿Cuándo?

?No, no, no, cuando usted diga.

?Bueno, mañana.

Después de ese intercambio, al día siguiente fue a un desayuno en el que estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el de Gobernación, Adán Augusto López, “me quedo con la idea de que no va a haber ningún problema. Nos arreglamos” y le planteó a Larrea: “lo único que quiero es la devolución de este tramo”.

Argumentó que al ser una zona de la nación, por qué no recuperar dichas instalaciones. además de que originalmente era parte de la seguridad nacional y recordó que Larrea tiene la concesión de Veracruz puerto para arriba.

“Sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso más derecho de paso, pero la prioridad de la nación y en especial de la Marina que va a hacerse cargo hasta Palenque y en otro tramo la Sedena, son dos grandes empresas ferroviarias con aeropuertos, puertos y con otros desarrollos, parques recreativos (…) No tiene nada que ver la militarización. Una cosa es la defensa de nuestro territorio y otra cosa es la militarización”, señaló

El presidente dijo que así llegarían a un acuerdo. Pero, al final, lo que consideró que fue por un mal consejo de abogados o asesores, “vienen con una propuesta que querían que les pagáramos 9 mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede”.

Indicó que, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, han llevado a cabo 100 “expropiaciones concertadas” como un procedimiento legal, “se llega a un arreglo”, se expropia, se hace un avalúo y se paga. “Pero como ahora fue al señor Larrea pegaron el grito en el cielo y la desinformación”.

El mandatario federal lanzó el mensaje: “Ojalá en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público”.