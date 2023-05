AMLO promete visas temporales de trabajo para migrantes centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará visas por un año para personas migrantes que quieran trabajar en obra pública en México, porque hay “sueldos atractivos” y para evitar la llegada a Estados Unidos mediante “polleros” que los pongan en riesgo.

“Sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo, hacer acuerdos con las empresas y nosotros les garantizamos una visa sin problemas de un año y que ellos valoren y no afecta, no nos compite, no le quita trabajo a los mexicanos porque afortunadamente hay empleo. Vamos bastante bien”, señaló.

El mandatario federal dijo que México está en condiciones de abrir visas temporales, “vamos a garantizarles un año porque siempre lo hacemos en Chiapas, que el que quiera quedarse a trabajar hay posibilidad, hay empleo, en el Tren maya, la Refinería, el Istmo, todas las obras que tenemos, pero como ya salen desde sus pueblos con la duda de llegar a Estados Unidos, además en algunas ocasiones ya le pagaron al traficante de personas, coyote, pollero, ya desde que salen su objetivo es llegar a Estados Unidos, no es quedarse”.

Indicó que mantendrán una campaña en Centroamérica sobre que en México los sueldos están aumentando y puso el caso de trabajadores del Tren Maya: los operadores, choferes, obreros calificados y los obreros en general “ya están ganando mejor porque hay más demanda de fuerza de trabajo, las empresas están pagando más” y fue en las reuniones de esa obra donde surgió el planteamiento.

Aún no tienen el número de visas que darán, pero dijo que será “para todos, con el propósito de que vengan a trabajar porque también están buscando que se vayan trabajadores mexicanos buenos a Estados Unidos. La verdad, la verdad que los trabajadores más deseados en Estados Unidos son nuestros paisanos migrantes, sin herir susceptibilidades, sin celos ni sentimientos, pero sí los buscan mucho”.

Expuso que una de las razones por las que los mexicanos son los trabajadores más buscados es porque todas las empresas en el país tienen centros de capacitación, pero reprochó que “resulta que ya cuando los forman vienen a buscarlos y se los llevan”.

“Sí hay esas visas temporales que también queremos ver con el gobierno de Estados Unidos, que busquemos un equilibrio, porque si se necesita la fuerza de trabajo calificada en el país ahora. En Estados Unidos no tienen fuerza de trabajo, por eso hay que afinar las políticas migratorias, no es correcto estar rechazando a migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo, si no cómo va a haber crecimiento”, apuntó.