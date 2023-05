Balacera en la Roma causa pánico en un restaurante; el video se volvió viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presunto robo de un reloj de alta gama a un ciudadano estadunidense desató una balacera en un hotel de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc; no hubo lesionados, solo el susto de decenas de clientes y vecinos que se tiraron al piso para protegerse de las balas.

Y aunque policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto sospechoso, la víctima no lo reconoció, por lo que fue dejado en libertad.

“¡Todos pecho tierra!” escucharon las personas en establecimientos cercanos al hotel Stanza, ubicado en la avenida Álvaro Obregón y su cruce con la calle Morelia de la mencionada colonia, donde escucharon disparos de arma de fuego a plena luz del día el pasado sábado 20.

Se escucharon balazos en el hotel Stanza de la roma, los policías estaban a media cuadra y tardaron mucho, la gente les tuvieron que hacer señales. @SandraCuevas_ @Claudiashein @SSC_CDMX pic.twitter.com/QyaZefWmbp — Jime C (@ajnuco) May 20, 2023

En un video que se hizo viral en redes sociales se observa a varias personas escondidas debajo de las mesas de un restaurante con cara de espanto y preguntándose lo que ocurría. “¿Qué pasa, eh?”, “Joven, ¿qué pasa?”, “Esto no es la Roma Norte eh, nunca había pasado”. Las imágenes marcan las 17:24 horas en el restaurante “La Docena”, mientras se escucha música y al fondo, el ulular de las patrullas.

Según la SSC, cuando policías atendieron el reporte de disparos, llegaron al punto y un ciudadano originario de Estados Unidos les dijo que un sujeto lo amagó con lo que parecía ser una pistola y le robó un reloj de alta gama.

En el sitio había “varias personas que se identificaron como escoltas, quienes posiblemente realizaron los disparos al percatarse del asalto”. Las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Tras la denuncia, los policías iniciaron un operativo de búsqueda y localización del asaltante con las características que la víctima les dio. Luego de unos minutos, a la altura de la calle Frontera, los oficiales detuvieron a una persona, cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las descritas en la denuncia.

No obstante, según la SSC, “el hombre no fue reconocido plenamente por el afectado, por lo que no se presentó ante las autoridades ministeriales; mientras que los uniformados acompañaron al ciudadano extranjero al hotel donde se hospeda”.

La policía capitalina informó que realiza la investigación por parte de la SSC, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5, para la identificación del probable responsable del asalto.