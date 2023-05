“Mi amor, es una trampa…” Así engañaron a comediante para matarlo en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El viernes 19 fue asesino el conocido payaso “El Teco”, figura de Coatzacoalcos, Veracruz. Aunque medios locales reportaron que se trató de un ataque directo, su esposa, Roxana, aseguró que murió en un asalto.

La esposa de la víctima relató que su esposo fue engañado al haber sido contratado por esa persona, para presentar su espectáculo en una falsa fiesta infantil; y durante el trayecto ella se dio cuenta de que era una trampa y se lo comunicó a su marido.

“Mi amor, es una trampa, le dije. Los niños, mis hijos, me dijo. Él se pasó del lado de enfrente a cerrar las ventanas y a meter el seguro a la puerta, pero cuando el agresor vio eso sacó el arma y mi esposo le dijo: ‘Está bien, ya, te doy lo que quieras’ y le disparó. El hombre salió huyendo”, relató la mujer en entrevista televisiva.

Roxana dijo que una persona quiso robarse el automóvil, pero, al no poder hacerlo, le disparó y huyó.

“Si hubiese sido una ejecución, como dicen, nos hubieran matado a todos porque vimos a la persona (al agresor). Cuando es una ejecución no dejan a uno vivo, matan a todos y te dicen el motivo por el cual te están matando”, explicó.

“No fue un comando, era una persona que nos quería robar porque ese señor después de dispararle escapó y ya no se pudo llevar el carro. Fue uno solo”, contó Roxana.

El payaso, cuyo nombre real es Agustín Champala Villalobos, fue interceptado alrededor de las 13 horas sobre la calle Aquiles Serdán, en la colonia J. Mario Rosado.

El comediante viajaba con su familia en su vehículo Ford tipo Figo, color blanco, con placas de Veracruz, cuando unos hombres armados se acercaron a su automóvil, peguntaron por él y le dispararon en cinco ocasiones.

Tras el asesinato, al lugar arribaron autoridades municipales, estatales y federales.

A “El Teco”, de 40 años, le sobreviven su esposa y sus dos hijos, quienes presenciaron el homicidio.

Sin embargo, más tarde en la misma entrevista, la esposa de “El Teco” dijo que “todo, lamentablemente, era planeado. No sé si el móvil era el carro. Nosotros, una semana antes, el 12 de mayo, tuvimos una presentación en Las Choapas. No sé si de ahí vieron a mi esposo, vieron el carro. El carro, aclaro, no era de nosotros. Nosotros no tenemos vehículo. Nosotros somos unas personas humildes, que mi esposo se gana la vida haciendo shows y trabajando en la plaza de La Pirámide”, indicó.