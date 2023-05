AMLO adelanta que podrían comprar Banamex con una asociación público-privada si Grupo México desiste

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Grupo México se retire de la compra de Banamex y, de ser el caso, se alegra porque entra la posibilidad de crear una asociación público-privada, con acciones entre mexicanos, para la adquisición.

“Ya después se supo que es una mentira, pero yo hasta me alegré porque dije bueno sí ya no lo va a comprar él hay la posibilidad de crear una asociación público-privada, porque en el supuesto de que fuesen esos 7 mil tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos, entonces ya quedan cinco y a la gente de México le interesaría tener acciones y otros tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría”.

El mandatario federal consideró que “no hay pierde porque es un negocio redondo, ¿saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos”.

Dijo que los rumores surgieron porque “quieren el pleito” (…) Piensan que eso perjudica, no, si la gente hasta los ven moderados porque imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal que saquearon al país” y aclaró: “Desde luego que se mantienen las pláticas”.

El mandatario federal destacó que con la compra de Banamex se debe proteger a los trabajadores del banco, que fue privatizado y llevado a Citigroup de Estados Unidos, dijo, dejó de ser un banco nacional para convertirse en extranjero.

“Pero imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos. El presupuesto es de casi 8 billones, nada más lo que se paga por el manejo de las nóminas, a maestros y a todos los servidores públicos. Principal cliente: el gobierno. O sea no hay pierde”, indicó.

Indicó que en el caso de que un grupo empresarial no quisiera comprar el banco, se manejó como que “casi se acaba el mundo, ¿no? No y pueden desde luego otros empresarios adquirirlo pero además no es cierto. Fue una volada”.

Dijo que el propósito fue generar miedo, incertidumbre y se sigue hablando el Grupo México por el antecedente de la ocupación de instalaciones de Ferrosur, pero, afirmó, no se trata de un asunto personal, por lo que espera que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible, pero que no se descarta ninguna posibilidad.