AMLO confirma y minimiza espionaje a Alejandro Encinas: "le dije que no le diera importancia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que no le dé importancia al espionaje del que fue sujeto durante esta administración.

Luego de la revelación sobre el espionaje con Pegasus al subsecretario Alejandro Encinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sí fue espiado: "Le dije que no le diera importancia". pic.twitter.com/I9rUuVYm04 — Proceso (@proceso) May 23, 2023

Ayer el New York Times reveló que el subsecretario y dos de sus colaboradores cercanos fueron atacados en varias ocasiones con el spyware Pegasus durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Sí me lo comento y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, expuso que el subsecretario de Derechos Humanos, le comentó “que le había preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que se parte de quién si antes todos espiaban y siguen espiando, de dónde salen las guacamayas”, cuestionó.

El presidente López Obrador aseguró que no saben de dónde viene el espionaje y no sabe si fue con Pegasus, pero que tiene la certeza de que no es por parte del Ejército y así se lo hizo saber a Encinas.

“Y nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos”, aseguró.

Sin embargo, en conjunto para la investigación #EjercitoEspía, Proceso ha informado que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) de la Sedena ha sido el primer cliente en el mundo de Pegasus y no ha dejado de renovar su licencia desde 2011 y de acuerdo con el NYT, es la única dependencia en México que tiene vigente los contratos con la empresa israelí NSO Group.

El presidente López Obrador señaló que “no se sabe quién (espía) porque las guacamayas que le sirvieron a Claudio X. González y a Carmen Aristegui para dar a conocer espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la defensa. ¿Quien está financiado eso?”.

Dijo que tendría que saberse si son mexicanos, extranjeros, “por qué no se da a conocer la fuente y que hackearon también en otros países de América Latina las guacamayas Y a ejército de otros países”.

López Obrador insistió: “No hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe espiar a nadie, que eso se hacía antes, en la época de García Luna, cuando en el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ninguno de esos decía nada y los medios en México menos”.

Recordó que él y su familia ha sido víctima de espionaje desde 1979, cuando estaba en el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, “y lo siguen haciendo, pero son muy hipócritas nuestros adversarios”.