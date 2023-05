AMLO recomienda a opositores ir a un retiro y hacer "planas" con frases en favor del pueblo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a sus opositores que hagan planas de frases en beneficio de la población, que les enlistó y les sugirió tener un teólogo para interpretar la vida y obra de Jesús.

“¿Saben qué les falla a nuestros adversarios -y voy a seguir ayudándolos, haciendo recomendaciones-? Que hagan un esfuerzo, que se vayan a un retiro, a una especie de seminario, de taller donde empiecen con las planas, 10 planas, 100 planas, 200 planas”, dijo.

Entre las frases que deben repetir en planas quienes aspiren a un cargo de elección dentro del retiro que propone son: “El pueblo sí existe. Debo respetar al pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. Nadie es superior a otro. No existen las razas. Debemos aplicar el principio del amor al prójimo. Tenemos que actuar con respeto a los demás“.

El mandatario federal continuó: “Amarnos los unos a los otros. No debemos ser hipócritas. Tenemos que ser consecuentes. No robar. No mentir. No traicionar al pueblo. Predicar con el ejemplo. Por el bien de todos primero los pobres”.

López Obrador dijo que ese retiro o seminario debe ser “intensivo y a partir de ahí van a tener una actitud distinta y les va a ayudar mucho”.

Expuso que no hacerlo es la razón por la que no tienen buenos resultados en las encuestas, dado que la población tiene un instinto certero y juicio práctico, también reprochó que cuando aparecen encuestas donde favorecen las propuestas de su gobierno, las opiniones son: “‘pobre país, cuánta ignorancia, que pueblo tan atrasado’ y por esa razón son acusados de tener una actitud clasista y racista”.

“Si no cambian, ¿saben qué les agregaría en el seminario, en el retiro? Que un teólogo de la liberación les ayudara a interpretar lo que fue la vida y obra de Jesús, porque suele pasar que muchos de ellos van a la iglesia y olvidan la mayoría de los mandamientos y nada más se confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador”.

Aseguró que esa “hipocresía es la que los mantiene confundidos” y afirmó que le interesa tocar este tema con los jóvenes, que están “limpios, no influenciados, son una página en blanco”.

Frente a expresiones racistas contra Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que han hecho políticos como Gabriel Quadri, el presidente cuestionó: “¿Quién va a votar por el PAN con un poco de luz en la frente (de quienes sean parte de estas comunidades)?”.