“Muchas gracias”, es un orgullo que me hayan declarado persona non grata en Perú: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un timbre de orgullo” la decisión del gobierno y el Congreso de Perú de declarar persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador, por declaraciones contra Dina Boluarte, a quien ha llamado usurpadora por ocupar el lugar del destituido mandatario Pedro Castillo.

“Muchas gracias, muchas gracias por declararme persona non grata, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran”, señaló.

El mandatario mexicano incluso apuntó que “a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”.

Previo al agradecimiento irónico, el presidente llamó al pueblo peruano a que se empodere para evitar que se den abusos en su país y enseguida mencionó el desconocimiento que le hacen por defender el caso de Castillo.

Desde ayer, el presidente López Obrador adelantó la respuesta mientras se daba la discusión en el Congreso peruano y afirmó que de darse la declaratoria, estaría orgulloso porque sostendrá que Castillo fue electo por la población y hostigado desde el inicio de su mandato, por la oligarquía de ese país, hasta llevarlo a la cárcel, por lo que ha sugerido que sea liberado y se convoque a elecciones.