AMLO acusa a medios de comunicación de influir en elección del Edomex: "aturden"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en los medios de comunicación, en especial, las cadenas de radio en la Ciudad de México y el Estado de México son parte de una campaña que busca influir en la próxima elección para la gubernatura mexiquense.

Dijo que se trata de “una campaña bien armada como parece nado sincronizado, porque aturden. Sí hacen dudar porque es un bombardeo. Es la máxima de Goebbels: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad eso lo siguen aplicando”.

Expuso que este hecho solo tiene una “explicación lógica es que están queriendo influir en las elecciones del Estado de México por eso le están subiendo, porque como el Estado de México está muy cerca, es parte de la ciudad”.

El presidente tomó como base un mensaje que leyó en Twitter: “Que en un taxi Uber venía escuchando un noticiero de radio y todo en contra de nosotros, todo, pero que están desatadas todas las estaciones de radio en la Ciudad. Siempre hemos hablado de que están en contra, que le cambian de noticiero y todo es en contra de nosotros, el gobierno”.

Indicó que en la Ciudad de México se atiza la campaña que, dijo, es hegemónica, totalitaria, “en contra nuestra porque quieren influir en la elección del Estado de México. No puede hacer nada el Instituto Electoral porque lo disfrazan como información, cuando es propaganda vil, manipulación. Es lo que estamos padeciendo”.

El presidente aprovechó para asociar a su gobierno con la entrega de programas sociales y llamarlo populismo y apuntó que “es temporada de muchas mentiras, llueven mentiras. Ahora aunque parezca increíble es mucho más en estos días”.

“Para hablar claro no quieren lo que ellos llaman populismo, que el gobierno le sirva al pueblo: No quieren la pensión a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, las becas para estudiantes con familia pobres. No quieren jóvenes construyendo el futuro, la educación pública, que se garantice la salud. No quieren nada de eso”, indicó.