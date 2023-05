AMLO llama a hispanos en EU a no votar por Ron DeSantis debido a su política antiinmigrante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los hispanos en Estados Unidos a no votar por Ron DeSantis, gobernador de Florida, porque ha presentado propuestas antimigrantes o acusa a México por entrada de fentanilo. “En una de esas el fentanilo está llegando por Florida”, respondió.

También pidió no votar en general por quienes utilizan temas contra México, “que aprendan a respetarnos”.

DeSantis publicó en redes sociales que va a contender por la presidencia de Estados Unidos.

“Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto, hay que respetar al forastero, no maltratarlo”, indicó.

El mandatario mexicano también lanzó otra crítica a DeSantis: “Porque suelen ser muy hipócritas y puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio”.

Expuso que el gobernador también ha utilizado el tema del fentanilo “pensando que con eso va a obtener votos, que empiece a ver porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros”.

López Obrador llamó a que primero se haga una investigación e insistió; “porque en una de esas la droga entra por Florida. Y tenemos que estar informando, informando para que no ofendan a México”.