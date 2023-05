Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 25 de mayo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-Pidió a Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo para el gobierno de Coahuila que no use su nombre para ganar votos. “No se puede llegar dejando trozos de dignidad en el camino”, además le recordó que “se fue sin decir adiós”.

-Aseguró que él no ha inclinado la balanza por ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República, espera que no cambie el método de selección de candidato en Morena, por tratarse de un asunto estatutario y no, afirmó, se trata de hacer procesos a la medida.

-Como una propuesta “brillante” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa del PAN de reunir casi un millón de firmas para decidir la candidatura a la presidencia, con el antecedente de que en el proceso electoral de 2018, candidatos independientes recurrieron a la falsificación.