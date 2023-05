Mejía Berdeja niega que haya usado el nombre o imagen de AMLO en su campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsubsecretario de Seguridad Pública y actual candidato a gobernador del PT por Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, negó que use el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña proselitista.

La mañana de este jueves, el primer mandatario pidió a Mejía Berdeja que no use su nombre para ganar votos. “No se puede llegar dejando trozos de dignidad en el camino”, además le recordó que “se fue sin decir adiós”.

“Apoyo a los que ganan las encuestas, lo demás es manipulación y se me hace deshonesto. Encima de eso decir no gana la encuesta, ‘me voy con otro partido, pero sí soy el candidato de Andrés Manuel, no, eso es un acto de deshonestidad y es engañar a la gente”, expuso el mandatario en referencia a que Mejía Berdeja se pasó al PT tras perder con Armando Guadiana la encuesta de Morena con la que se definió al candidato a la gubernatura por Coahuila.

Tras las declaraciones del mandatario, Mejía Berdeja publicó un video en sus redes sociales en el que tras refrendar su respeto y gratitud al presidente afirmó que no utiliza su nombre en la propaganda de su campaña.

“Yo quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República […] solamente quiero aclarar que, en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él.

“Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos, que andan circulando, pero en la campaña electoral no he utilizado en su nombre”, dijo.

La mesurada respuesta del exfuncionario federal contrastó con la de su esposa, Marlene de Mejía quien se expresó en los siguientes términos sobre la respuesta del mandatario:

“¿Por queeé por queeeé ésta ambición? ¿no que estábamos para defender al pueblo?

“Ya mejor maten a Ricardo y a mi también por pendeja por creer que si existía el combate a la corrupción, por ser una ilusa que pensó que el Gobierno está para servir a la Nación, ¿tanto estorbo les ha representahido Ricardo para su negociación?

“Antes de que me muera convoquemos a una #MarchaNacional hoy no sólo atentan contra Ricardo, hoy también atentan contra todo un #Estado, está claro que dónde no hay justicia es un peligro tener la razón.”

Marlene hizo varias publicaciones más en las que se disculpó con el presidente por defender lo que cree justo y otra en la que le dice a su esposo que no está solo y no necesitan la aprobación de nadie “para hacer lo justo”. También publicó un video en el que el presidente López Obrador se refirió a Mejía Berdeja en una de sus conferencias mañaneras, como “un buen servidor público” y una persona honesta y con convicciones.