Que no use mi nombre para ganar votos: AMLO a Mejía Berdeja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo para el gobierno de Coahuila que no use su nombre para ganar votos. “No se puede llegar dejando trozos de dignidad en el camino”, además le recordó que “se fue sin decir adiós”.

El presidente agregó: “Cómo voy a estar yo apoyando a alguien que pone por delante su interés personal y no está pensando en el interés general y el que defendemos: el interés público. No es que yo quiero ser, a mí me toca, sea como sea, el fin justifica los medios. No se puede llegar así dejando trozos de dignidad en el camino, mintiendo y engañando a la gente”.

Reconoció que no debe abordar esos temas, pero consideró importante aclarar sobre los llamados de Mejía Berdeja por decir que es el verdadero candidato de la 4t.

“Yo no tengo relación con Ricarda Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero -creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar-: No quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación”, detalló.

En torno a Armando Guadiana, candidato de Morena a Coahuila, expuso: “Si él ganó la encuesta, él es el candidato. Pero decir ‘aquí yo represento, yo soy el candidato del presidente, no”.