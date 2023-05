AMLO asegura que entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico... pero a Chile

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, no les entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico, por lo que esa organización se quedaría en pausa por las diferencias entre México y el gobierno peruano de Dina Boluarte.

El mandatario mexicano expuso que la presidencia de dicha alianza se la podría entregar al mandatario de Chile, Gabriel Boric, para lo que le enviará una carta “diciéndole que ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú y ya”.

Será una carta formal. “No hay ningún problema, es que no representa nada, ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades, pero eso ya no funciona”.

López Obrador fue enfático: “No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia” y mientras esté ese gobierno, el presidente López Obrador no quiere mantener relaciones.

–¿Hay posibilidad de ruptura de esa alianza? –Se le preguntó.

–No, sencillamente se queda en pausa (la alianza).

–¿Rompimiento de relaciones con Perú? –Se le pidió precisión.

–No, no hace falta porque ellos no son el pueblo. Lo que pasa es que aquí no se dice nada de eso.

Más tarde se le insistió en la precisión en torno a la pausa que mencionó y el mandatario mexicano respondió: “Sí, nosotros estamos en pausa. O sea, se le entrega a Chile. Si Chile se la entrega al Perú, pues ya es su asunto. Pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en Perú, no participamos, es una pausa, un poco… Bueno, no, es distinto”, en referencia, de nuevo, a la Alianza del Pacífico.