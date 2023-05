AMLO avala inversión petrolera de Carlos Slim; celebra “cuatro buenas noticias” económicas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró “cuatro buenas noticias” en cuestión económica y financiera en México y destacó como dato complementario la compra de Talos que hizo una empresa de Carlos Slim.

La primera noticia que dio es que continúa bajando la inflación, “está en 6”, con lo que se mantienen los precios de, gasolina, diésel, gas, luz, “también ya están bajando los precios de los alimentos. Vamos a seguir cuidando para que continúe bajando la inflación”, indicó.

La segunda, es que “a pesar de que todavía no se resuelve en Estados Unidos lo de la autorización del techo de endeudamiento y eso produce cierta inestabilidad financiera, ha resistido nuestro peso y no pasa de 18. Esa es buena noticia”.

Seguimos siendo el país con el peso más fuerte con relación al dólar en el mundo. Esa es buena noticia también”, agregó.

La tercera buena noticia que dio el presidente son los datos de empleo y crecimiento. “México es el segundo país en el mundo con menos desempleo”.

La cuarta fue el dato del Inegi del crecimiento económico que, indicó, aumentó 3.7 promedio anual.

Y el dato complementario fue la operación en la bolsa en la que “el grupo de Carlos Slim compró acciones de una empresa petrolera que tiene una parte importante de inversión en las aguas someras del Golfo de México: campo Zama, esta empresa se llama Talos y esto significa que ya va a empezar a explotarse ese yacimiento, que tiene mucho petróleo”.

Expuso que es un yacimiento que se entregó en las rondas en el gobierno anterior, pero tomó en cuenta algunas condiciones que tiene para asegurar que se tuvo suerte.

“Junto hay un yacimiento de la nación, que no entró en la ronda para las concesiones a particulares y cuando se hicieron los trabajos de exploración se encontró que es mayor el yacimiento de la nación, y están juntos. Cuando esto sucede, cuando opera, el yacimiento conjunto es quien tiene más potencial, el que tiene más petróleo. De modo que en la sociedad pública-privada Pemex va a contar con más del 50 por ciento”, apuntó.

El mandatario federal indicó que ya se han perforado pozos exploratorios y con el potencial que se tiene se va a garantizar a mediano plazo, es decir no en la actual administración, sino partir de 2025 empezará la produccion y para 2029 se podrán extraer de 150 a 180 mil barriles diarios, “olmeca”, es decir, dijo, ligero, de muy buena calidad y con el mejor precio en el mercado.

“Celebramos que este acuerdo se ha dado el día de ayer y que además sea una empresa mexicana, primero Pemex y de particulares es una empresa mexicana y tres extrajeras: una estadounidense y dos europeas

“Pero sí es algo importante, pensando en el mediano y largo plazo porque todos quisiéramos que ya no se siga usando el petróleo, combustibles fósiles pero va a llevar tiempo todavía la reconversión, el cambio por energías alternativas. No es lo mismo tener petróleo que no tenerlo aunque parezca una obviedad”.

Detalló que se garantiza el consumo interno y que no haya aumento en los precios de los combustibles

“La suerte, pero ya se tenían firmados los acuerdos y ahora la decisión de empezar a invertir. Es importante la inversión de Grupo Carso, de Slim, porque tienen plataformas de perforación, entonces no van a tardar mucho”, dijo.