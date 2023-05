Aseguran planta de neumáticos propiedad de Goodyear en Jalisco por fraude y reclamos laborales

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Fiscalía de Jalisco aseguró la planta de neumáticos Tradoc, propiedad de la trasnacional Goodyear Tires por un daño económico a sus socios de la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente que asciende a 12 mil millones de pesos, correspondientes a dos delitos.

El primero es por el presunto fraude de 4 mil millones de pesos cometido por su exlíder sindical Jesús Torres Nuño y unos empresarios en contra de la cooperativa que engloba a 580 socios; y el segundo es por reclamaciones de derechos laborales que ascienden a 8 mil millones.

Personal de la Fiscalía de Jalisco colocó una manta en el ingreso de las instalaciones en la que se lee que, en acatamiento a lo ordenado por el Juez Noveno de Control Penal, Jorge Antonio Nava Pérez el pasado 19 de mayo se coloca la manta para avisar sobre el aseguramiento del inmueble ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera a El Salto, municipio de El Salto.

El abogado de la cooperativa Joksan Valero comentó que el año pasado se interpusieron 579 denuncias por fraude, una por cada socio, así como por la organización.

Además, dijo que hay mil 400 reclamaciones en materia de violaciones graves de derechos laborales que ascenderían a 8 mil millones de pesos, por parte de la filial de Goodyear Corporación de Occidente Cooper Tires.

Detalló que una vez concluida la huelga de Euzkadi en 2005, como pago de salarios caídos se les entregó el 100% de la propiedad de la planta, sin embargo, Jesús Torres les informó que solo poseían la mitad de la empresa.

Con ello resultaron beneficiados un grupo de empresarios originarios de Querétaro a través de Inversionistas del Bajío, la compañía simuló haber aportado 440 millones de pesos en 2005.

Los defraudados con el cambio de administración en la cooperativa mandaron a hacer una auditoría que reveló el presunto fraude.

Por ello presentaron una querella que derivó en la carpeta de investigación 242/2023 dentro de la agencia 3, por los delitos de fraude, administración fraudulenta, defraudación fiscal y asociación delictuosa.

El abogado aclaró que el aseguramiento no significa un paro de labores, ni una huelga. “Las operaciones internamente en la planta deben de seguir de forma ordinaria, es un aseguramiento a nivel registral, eso significa que no pueden vender, no pueden cambiar de dueño la planta, ni celebrar asambleas hasta se esclarezcan los hechos fraudulentos”, precisó.

Por su parte, César Rodríguez quien asumió la dirección de la cooperativa Tradoc en 2020, recordó que previamente pidieron a Jesús Nuño les rindiera cuentas de los movimientos financieros, pero “no cuadraban las cifras” y era evasivo.

César Rodríguez espera que se recuperen los recursos que les pertenecen y que habría desviado Jesús Torres durante 16 años.

La planta de neumáticos produce diariamente 15 mil unidades, las cuales se distribuyen a Estados Unidos y a Latinoamérica.