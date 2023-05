Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 26 de mayo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- El presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador celebró “cuatro buenas noticias” en cuestión económica y financiera en México y destacó como dato complementario la compra de Talos que hizo una empresa de Carlos Slim.

-De no lograr la compra de Banamex, el gobierno solicitará la adquisición de un banco porque se cumplen con todos los requisitos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque reconoció que un factor en contra es el tiempo, por lo que otra opción es ampliar las servicios del Banco de Bienestar.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la oposición a que no dejen fuera de la contienda por la presidencia en 2024 a la senadora Lilly Téllez, porque está arriba en las encuestas y porque es atractiva su propuesta de meterlo a la cárcel, en caso de ganar.

- López Obrador aseguró que “mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económica ni comerciales con ellos”, no les entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico, por lo que esa organización se quedaría en pausa por las diferencias entre México y el gobierno peruano de Dina Boluarte.