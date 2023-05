Si no se concreta la compra de Banamex, el gobierno buscará otro banco: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De no lograr la compra de Banamex, el gobierno solicitará la adquisición de un banco porque se cumplen con todos los requisitos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque reconoció que un factor en contra es el tiempo, por lo que otra opción es ampliar los servicios del Banco de Bienestar.

También señaló que en el servicio de las aseguradoras es una situación similar.

El presidente afirmó que estas propuestas no significan estatismo o el “establecimiento del comunismo, no, es mantener equilibrios porque no se trata de cerrar las aseguradoras que existen, no, ¿qué no quedamos que debe haber libre mercado y competencia? El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funciona como banco no significa expropiar los bancos, pero que se tenga servicios básicos. Tiene que ver con que no querían que el gobierno hiciera nada”.

En torno a los servicios bancarios expuso que “ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas, todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es con aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos”, también habló del pago de contribuciones y la dispersión de fondos.

“Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos y se podría lograr”, dijo.

El mandatario federal señaló que una segunda opción es que el Banco del Bienestar tenga una plataforma digital”, pero se trata de explorar todas las posibilidades.

Recordó que lo mismo sucede con el servicio de los seguros, “porque hay que asegurar todo: las plantas eléctricas, el Metro, todas las instalaciones públicas tienen seguro”.

Aún con las propuestas, López Obrador consideró que Citigroup aún puede cambiar de parecer.

“Pedí al secretario de Hacienda porque sí lo valuaron, porque se llevaron como un año en el estira y afloja, ya avanzaron, están en la evaluación de activos y sí es como ellos lo dieron a conocer, creo que Grupo México, de que se trataba de 7 mil millones de dólares y que incluso Citi se iba a quedar con un porcentaje”, indicó.

El presidente reiteró las cuentas que ha hecho estos días para la adquisición porque, afirmó, es un buen negocio porque el año pasado fue récord al ganar 240 mil millones de pesos.

“No descartamos la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo si son 7 mil millones, de impuestos son como 2 mil, ya se reduce a 5 mil, si el gobierno aporta la mitad o 3 mil millones de dólares, quedan 2 mil millones para accionistas mexicanos de todos los niveles”, expuso.