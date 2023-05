Del Moral pide a simpatizantes defender la "tierra mexiquense" de Morena

TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- “Salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan esta tierra mexiquense”, insistió Alejandra del Moral, candidata de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NAEM) al Gobierno del Estado de México, al cerrar su campaña en la capital mexiquense.

Esta ocasión, sin embargo, cortó la frase que se hizo célebre tras la filtración del video de una supuesta reunión de la abanderada con estructuras del tricolor, en donde les habría instruido: “salgan a hacer lo que saben hacer, para bien o para mal; queremos constancia de mayoría, no de buena conducta”.

Acompañada por los ex gobernadores Emilio Chauyffet y César Camacho, Del Moral Vela recordó que los mexiquense son mexicanos dos veces: por patria y provincia. Por eso, manifestó, están doblemente llamados a defender la patria chica que es el “sagrado” Estado de México, a no bajar la guardia ni ceder un milímetro, con la intención de obtener no un triunfo cerrado, sino contundente, sin dudas.

“Vamos por votos, ustedes saben cómo hacerlo, salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan esta tierra mexiquense”, arengó.

Acompañada por los dirigentes nacionales de los partidos que la postulan, exgobernadores del tricolor, diputados, ediles, integrantes de la sociedad civil y simpatizantes, manifestó que es ahora o nunca, sin excusas ni pretextos.

“Les traigo buenas noticias, ya los rebasamos y les vamos a ganar. Contra viento y marea, contra todo pronóstico, este arroz ya se coció. Toluca es el kilómetro 0, vamos a escribir la nueva historia de cómo venimos de menos a más”, expuso.

Ahora, dijo, acusan que habrá fraude porque saben que van a perder la elección, porque las elecciones se ganan con votos, no con encuestas.

Al grito de “Fuera Morena”, indicó que el próximo domingo, desde la entidad mexiquense, se detendrá “de una vez por todas la farsa de la 4T que sólo ha traído destrucción a este país”.

“Juntos le vamos a dar a Morena una lección que jamás van a olvidar… quisieron ocultar a su candidata toda la campaña, rehuyeron a los debates y no presentaron ninguna propuesta realista; se equivocaron, es un grave error subestimar a una mujer… Esta alianza le va a poner un alto contundente a Morena, y con nuestro triunfo empieza la derrota de Morena en todo el país. Les vamos a demostrar por qué el Estado de México se respeta, los mexiquenses somos valientes, entrones y de una pieza; achicados, ninguno”, confió.

“No hay plazo que no se cumpla, llegó la hora de la batalla final, de ver quién es quién en las urnas… Tomen su lugar en la batalla y conquisten corazones mexiquenses, conquistemos la victoria. Valientes, a la carga. Va por mis hijos, sus hijos y por el Estado de México”, puntualizó.

Mientras, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, expuso que en el Estado de México “nos jugamos una parte fundamental del futuro del país”, por lo que la entidad mexiquense “no puede ser territorio de afianciamiento del proyecto retardatario, regresivo y de desgracia nacional de Morena”.

“Morena y sus aliados no son invencibles, vamos a empezar a cavar su tumba en el Estado de México ganando el próximo domingo, como confiamos que sea; y el 24 vamos a rescatar al país en su conjunto”, manifestó.

Marko Cortés, líder del PAN, alertó que en Palacio Nacional deben poner sus barbas a remojar con el triunfo de Del Moral Vela; aseguró que su partido cubrirán, con sus representantes en territorio mexiquense, por primera vez en su historia 95% de las casillas, y ofreció aportar a la priista 800 mil votos.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente tricolor, indicó que el domingo próximo en territorio mexiquense se juega el futuro de la entidad, pero también del país. “En el Estado de México vamos a enterrar a Morena en 2023 y les vamos a ganar en 2024”, concluyó.