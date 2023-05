Delfina Gómez pide a sus seguidores "arrasar" en el Edomex

TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).-Delfina Gómez, candidata de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), pidió a sus seguidores “arrasar” en la contienda del próximo 4 de junio y reconoció el liderazgo de “ya saben quién”, durante su cierre de campaña en la capital mexiquense.

En un mitin celebrado en el campo de fútbol de la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, sin la presencia de las denominadas “corcholatas”, reconoció y agradeció al senador con licencia Higinio Martínez y a Horacio Duarte, su coordinador de campaña, la oportunidad que le dieron de participar en política.

Aunque no mencionó su nombre, también manifestó su cariño al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando confió en que ni con todas las trampas, ni con todos los fraudes pasados, los aliancistas podrán evitar el cambio con brisa de transformación, esperanza y dignidad, “bajo el liderazgo de ´ya saben quién´, a quien amamos, queremos y reconocemos todo el esfuerzo”.

Dijo que durante un siglo la clase gobernante de la entidad subestimó al pueblo mexiquense, quien, confió, el domingo próximo será protagonista de su propia historia y dará una lección de dignidad, “porque nuestra dignidad no se vende, va más allá de intereses de grupo”.

Aunque anticipó que Morena ganará, llamó a sus seguidores a no aflojar el paso para convencer a la gente de que no puede perder esta oportunidad histórica para abatir la corrupción e indiferencia. “Lo único que les pido es, no ganar, sino arrasar. Vamos con todo para ganar la gran batalla maestra”… no con agresión ni violencia. “Con amor, respeto y empatía, con verdad, iremos contra la mentira. No podemos ocuparnos en difamaciones ni odios”.

Indicó que la calidad de los ciudadanos que le han manifestado su apoyo obliga “a quienes integremos el gabinete, a responder con trabajo, cero corrupción y acercamiento al pueblo”. Nunca más, ofreció, se gobernará de espaldas al pueblo; y la relación con el gobierno será diferente porque el gobierno está obligado a servir al pueblo y no viceversa.

En tanto, Duarte Olivares refirió que los aliancistas “andan vociferando, gritando, que ya casi nos alcanzan”, pero ninguna de las 95 encuestas levantadas durante la campaña les da posibilidades.

“Vamos a derrotar a la corrupción… pero que nadie se confíe, ya saben que esos priistas son muy ´mañosos´, van a querer no robar, sino comprar la elección, como estaban acostumbrados, pero aquí se van a topar con pared”, planteó.

Anticipó que Morena no dejará pasar ninguna irregularidad a los “mapaches” del PRI. “No les vamos a dar tregua porque hay un pueblo digno y levantado que dice que el 04 de junio Delfina será gobernadora. El cambio verdadero viene para el Estado de México. Hay que ir a votar todos para sepultar a este dinosaurio corrupto del PRI”, convocó.

Mientras que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, confió en que ya viene el cambio para el Estado de México, pues cuando un pueblo se decide a ser libre, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. “Se van la corrupción, los malos gobiernos, la robadera… el grupo Atlacomulco se va el próximo domingo al basurero de la historia”, dijo.

Para ello, manifestó, es necesario salir a votar de manera masiva por Morena, a fin de que “no haya margen para que intenten robarse la elección, tiene que ser una gran fiesta democrática y pacífica, no hay que confiarnos”. El secreto, abundó, es la unidad, porque “el pueblo unido, jamás será vencido”.