¿Hay puentes escolares en junio? Esto dice el calendario de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Aunque el ciclo escolar 2022-2023 termina el 26 de julio, los niños gozarán de un puente más en junio.

El viernes 30 de junio se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), ésta es la última fecha con sesiones de este tipo en el periodo escolar.

Originalmente, el calendario escolar para educación básica consideraba que el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: Plan y Programas de Estudio para Educación Básica sin Presencia de Alumnos se llevaría a cabo del 5 al 9 de junio.

El Calendario Escolar 2022-2023 se ha modificado en respuesta a diversas solicitudes en ese sentido, lo cual no cambia los 190 días escolares, la conclusión de clases será para el 19 de julio y el fin del ciclo para el 26 de julio como estaba programado. pic.twitter.com/XmP2AzPdQU — SEP México (@SEP_mx) March 31, 2023

Sin embargo, en una tarjeta informativa difundida en abril, la SEP aclaró que esta actividad se llevará a cabo los días 20, 21, 24, 25 y 26 de julio.

Así, este es el calendario escolar para los meses de junio y julio.

Los días de asueto que por ley faltan por cumplirse en 2023 son:

Sábado 16 de septiembre. Aniversario de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre. Aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre. Navidad.

Estos días serán de descanso para los trabajadores, a excepción del 16 de septiembre que se conmemora en fin de semana.

Los días no oficiales o no establecidos por la ley, pero que se permite a unos trabajadores no ir a trabajar, son: