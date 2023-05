Manifestantes en favor de la SCJN actuaron con prepotencia contra plantón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de acuerdo a sus reportes, 3 mil personas participaron en la manifestación de este fin de semana a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, dijo, estuvo “muy erizo” y crítico que actuaron con prepotencia por confrontarse con quienes mantenían el plantón contra la Corte.

“De acuerdo al informe que tengo, 3 mil personas, muy erizo. Tienen que echarle más ganas, pero la verdad, la verdad no tienen causa, no hay bandera, está complicado defender a la Corte, decir la Corte no se toca, defender a jueces, magistrados, a ministros que violan la Constitución”.

López Obrador dijo que uno de los aspectos en los que han violado la Constitución es en tener un salario más elevado que el del presidente, lo cual está plasmado en el artículo 127 constitucional.

“Están ganando en total como 600 o 700 mil pesos mensuales y yo alrededor de 140 mil pesos. ¿Quién defiende eso? ¿Quién defiende que el mismo día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí el Poder Judicial libera las cuentas de su esposa y de toda la familia, que estaban congeladas”, señaló.

En torno a lo sucedido afuera de la Corte, también cuestionó la actitud de los manifestantes: “Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso”.

Agregó que esos actos no le parece que sean los correctos, a diferencia de su postura que mostró cuando manifestantes en contra de la Corte agredieron a representantes de medios de comunicación mientras se llevaba a cabo una manifestación convocada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de quien dijo “lo hizo bien” y afirmó que se “lanzaron muy fuerte” en su contra.

“No creo que eso sea correcto hay que evitar la confrontación, la violencia, ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer”, dijo este lunes sobre la marcha del fin de semana.

El presidente expuso que “hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, reprimirlos, tan es así que no había ni policía, porque hay libertades, como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, ni es como antes. A nosotros nos prohibieron usar el Zócalo durante mucho tiempo”, recordó.

Dijo que quienes actúan con violencia y agresiones son conservadores, a su vez, autoritarios, aunque no fascistas. “Muy poco tolerantes. Ojalá no pasen estas cosas, todo mundo tiene derecho a manifestarse”, dijo.