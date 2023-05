Resoluciones de Corte para invalidar obras es un "golpe de Estado técnico": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La serie de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidan obras y acciones de la actual administración es querer dar “un golpe de Estado técnico”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se va a poder cancelar las obras, no se puede, una cosa es que violen la Constitución -A ver que me digan los ministros si no la están violando cobrando más de lo que gana el presidente- y otra es querer dar un golpe de Estado neutralizando al poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada”, reprochó.