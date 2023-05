Peso Pluma "es muy bueno": Sheinbaum se deslinda de canción adaptada "Ella baila sola”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se deslindó de la adaptación de la canción “Ella baila sola” del cantante Peso Pluma con letra que la promueve para la Presidencia de la República, aunque reconoció que el intérprete jalisciense “es muy bueno”.

En conferencia, la aspirante presidencial fue cuestionada sobre si conocía esa adaptación, a lo que respondió:

“No. Lo vi en el twitter, estaba viendo la red social y vi. La verdad es muy bueno Peso Pluma, más allá del… es un grupo, la verdad, que yo no lo conocía, creo que lo conocí hace como una semana –¿verdad?– apenas, la fusión musical es algo muy especial. Y pues nada, me sorprendí ahí por lo que salió en las redes”.

Equipo de @Claudiashein promocionandose con una canción de Peso Pluma, el que le canta a los líderes del narco. No es chistoso que por popularidad hagan publicidad a quien le canta a quienes matan, secuestan, extorsionan, desaparecen. Familias separadas por sus ansias de poder pic.twitter.com/yRB37iTMqt — Bryan LeBaron (@BClebaron) May 3, 2023

Al mencionarle las críticas a este intérprete porque en sus letras haría apología del delito, la morenista respondió con el deslinde:

“No, bueno. No la hice yo. No hice yo ni la canción y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión de que hubiéramos promovido nosotros esa letra o esa música”.

Las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum Pardo, considerada como la “corcholata favorita” del presidente Andrés Manuel López Obrador también han sido adaptadas a canciones de Grupo Firme y Shakira.