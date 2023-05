Sheinbaum anuncia reapertura de 5 estaciones del tramo elevado de la Línea 12; esta es la fecha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas y más de 100 resultaron heridas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a finales de junio próximo podría abrirse el servicio hasta la estación Periférico Oriente, luego de los trabajos de reforzamiento de esa parte del tramo elevado.

Respecto a las víctimas, destacó que, hasta ahora, las autoridades han logrado la firma de 117 acuerdos reparatorios del daño, como parte de la llamada justicia restaurativa, y que solo faltan 12 acuerdos con las víctimas que tienen como abogado defensor a Teófilo Benítez.

En conferencia, la mandataria local dijo que el objetivo de su gobierno “es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico; se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance, ese es el objetivo”.

La siguiente parte, agregó, “ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año; todavía no podemos dar fecha exacta, pero esperamos que sea a principios o mediados del segundo semestre de este año”.

El pasado 15 de enero el servicio a pasajeros abrió de las estaciones Mixcoac a Atlalilco, correspondientes al tramo subterráneo. Las cinco que serían reabiertas del tramo elevado serían Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.

Atención a víctimas

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no ha dejado de atender a las víctimas de esa tragedia y refrendó su compromiso con ellas y con la justicia.

“Hoy, como ustedes saben, se cumplen dos años del trágico accidente de la Línea 12. Como nos comprometimos, desde el primer día hemos estado atendiendo a las víctimas con un grupo muy grande de servidores públicos; desde el primer momento, dije que nosotros siempre nos vamos a comprometer con las víctimas y con la justicia”, dijo.

Sobre las 12 víctimas o núcleos familiares afectados que no han firmado el acuerdo reparatorio entre la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, las empresas constructoras y el gobierno capitalino, la mandataria local comentó que “están trabajando con sus abogados y que siempre van a tener nuestro respeto”.

Y agregó: “como siempre, vamos a seguir atendiendo siempre, de manera personalizada a todas las víctimas de la línea 12”.

Ernesto Alvarado, titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (Ceavi), aseguró que esas 12 víctimas han recibido apoyo de la dependencia, independientemente de que estén asesoradas por el abogado Teófilo Benítez.

La prensa le preguntó la causa de que no hayan firmado, a lo que respondió: “Son estrategias de los despachos de abogados, ese despacho se ha caracterizado por sugerirles que no firmen”.

Sheinbaum Pardo apenas mencionó que el juicio penal contra 10 exfuncionarios: “hay exfuncionarios públicos que siguen en proceso por parte de la Fiscalía y, por supuesto, del Tribunal Superior de Justicia”.