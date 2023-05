AMLO avala acuerdo propuesto por madres buscadoras con grupos del crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de un acuerdo propuesto por madres buscadoras con grupos del crimen organizado, para evitar que se den más enfrentamientos armados y evitar más desaparecidos.

El mandatario federal dijo que por agresiones entre bandas, también se pueden dar contra las Fuerzas Armadas o policías estatales y entre la pérdida de vidas están las de gente inocente.

“La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos” y expuso que el llamado a los grupos del crimen organizado es “que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta”, dijo.

Reclamó que se burlen de él cuando plantea que las mamás, papás y abuelos cuestionan a los delincuentes y no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia.

“La violencia no es camino, no es opción, no es alternativa en ningún caso. Entonces, sí, cómo no vamos a querer que se termine la violencia.

Ayer, por ejemplo 10 miembros de la delincuencia pierden la vida en Nuevo León en un enfrentamiento, persecución, volcaduras, 10; y ayer mismo en San Luis Potosí dos elementos del Ejército pierden la vida en una emboscada y otros que están heridos. Todo eso duele mucho”, indicó.

El presidente dijo que siempre se debe hacer el llamado a la paz y a que recapaciten porque harían mal en ignorar los actos violentos de los grupos delincuenciales.

“Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda, ¿sí?, sólo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadano”, señaló.