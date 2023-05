GN y Ejército se enfrentan con gases lacrimógenosy piedras contra pobladores de Quespala, Chiapas

FRONTERA COMALAPA, Chis; (apro).- Cerca de mil policías estatales, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano se enfrentaron esta mañana con gases lacrimógenos, palos y piedras contra pobladores de Quespala, una comunidad fronteriza de este municipio, quienes les impedían el ingreso.

Desde la madrugada de este martes, un convoy de fuerzas federales y estatales salieron desde la base militar en Comitán y se enfilaron hacia el municipio de La Trinitaria para luego bajar a la zona del municipio de Frontera Comalapa, sede de la disputa por el territorio que mantienen dos grupos del crimen organizado donde la población ha sido sometida, otros más desplazados, asesinados y desaparecidos desde hace casi dos años.

Tras los enfrentamientos que se recrudecieron desde el martes 22 de mayo, las fuerzas federales y estatales llegaron al municipio de Frontera Comalapa, pero al pasar Chamic y antes de llegar a la cabecera municipal, el convoy militar ingresó a una vía rural para llegar hasta la comunidad de Joaquín Miguel Gutiérrez, también conocida como Quespala, a 53 kilómetros de Comitán.

Al llegar, los pobladores que portaban palos, piedras, tubos, varillas y bates de beisbol, atravesaron un camión y cerraron el acceso a esa comunidad. De inmediato los uniformados de la Guardia Nacional y de la policía estatal sacaron su equipo antimotín, y sonando sus toletes con sus escudos empezaron a avanzar mientras los hombres y mujeres encapuchados les lanzaron piedras y palos.

Ante esto, los policías estatales empezaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno que en muchos casos eran devueltos de inmediato por los pobladores. Los gritos entre humo del gas se escucharon de ambos lados.

Previo al choque una joven mujer cubierta del rostro dijo a los reporteros que ellos no querían ahí la presencia de las fuerzas federales y estatales, pues no eran bienvenidos. Que mejor se fueran a otros puntos donde la población estaba siendo sometida por los grupos del crimen organizado.

“Acá estamos bien, nadie se está quejando. No sé porque traen ese arsenal para acá. Allá se deben de ir, a la cabecera municipal, al Sabinal, allá hay gente muerta. No los dejamos entrar porque no confiamos en ellos”, dijo una mujer encapuchada y con un bate de metal en la mano.

Reclamaron que las fuerzas federales y estatales llegaran ya tarde, cuando hace ya varios días fueron los enfrentamientos donde hubo muertos y heridos. “Allá estaban los chingadazos, no acá”, dice la mujer y señala hacia la cabecera municipal.

Las fuerzas federales y estatales ingresaron a la comunidad, pero a la par lanzaron la petición de ayuda a otras comunidades, por lo que de inmediato empezaron a llegar hombres en motocicletas y camionetas hasta Quespala para apoyar a sus pobladores.

Enojados, con palos y piedras retomaron la posición del principal acceso a la comunidad, por lo que un contingente policiaco y militar quedó atrapado dentro de la comunidad, mientras que otro quedó en la retaguardia.

Los nueves periodistas que cubrían la refriega tomaron la decisión de salir de la zona luego de que los pobladores empezaron a cercar a los militares y policías. Tan pronto como pasaron Chamic de regreso a Comitán, los pobladores atravesaron trailer para impedir la salida de los militares.

Hasta la tarde de este martes, ninguna corporación policiaca o militar había dado el parte del operativo a esa comunidad. Aunque los enfrentamientos y desplazamientos masivos se han registrado en las comunidades rurales de Lajerío y Candelaria, a una hora y media de camino montaña adentro.

Presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el control de esta franja fronteriza del sur que comprende además de Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Amatenango del Valle, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria y otros.

Esta disputa data desde junio del 2021 cuando el responsable de la plaza el CDS fue acribillado a tiros en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla. Además de esta región se ha registrado enfrentamientos entre grupos rivales en Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla y otros puntos del estado de Chiapas.