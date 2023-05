Norma Piña: no debemos confundir legitimación con popularidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) a no confundir legitimación con popularidad.

Durante la conmemoración de los 25 años de la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) la ministra presidenta reconoció que las instituciones públicas están sujetas a aprobación constante y, por ello, a la legitimación social.

“No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”, dijo.

“He ahí, en el mandato de la Constitución, de la Ley, la misión del Instituto y de quienes aquí trabajan. He ahí nuestra responsabilidad frente a las personas. He ahí los principios que marcan nuestra actuación y, a partir de los cuales, habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social. Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado -ni debe estar- en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”.

Destacó que los integrantes del IFDP tienen la tarea de hacer frente a las desigualdades que caracterizan el acceso a la justicia en el país y enfatizó en que aunque los orígenes de esa “dolorosa justicia” no están en sus manos, la posibilidad de contenerla sí se encuentra en cada decisión que se tome en el Instituto.

“El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa y creativa. Reten al derecho a ser más justo. Reten al sistema que invisibiliza y, frecuentemente ignora, los derechos de los más desaventajados.

“Soy consciente de la dificultad de lo que se les demanda. No me pasa inadvertido, que la cantidad de trabajo es abrumadora y, por momentos, pareciera que no hay tiempo para construir estrategias. Sin embargo, sepan que cuentan con todo el apoyo del Instituto y del Consejo de la Judicatura Federal. Sepan que, desde diversos frentes, trabajamos por impulsar y fortalecer mecanismos que los acompañen en su importantísima y fundamental labor para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los más desfavorecidos”, apuntó.