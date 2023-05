Absolución de Abarca no afecta la investigación del gobierno sobre Ayotzinapa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La absolución de José Luis Abarca de la acusación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no afecta la investigación del gobierno federal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos”, dijo.

De nuevo, el mandatario federal expuso que enfrenta “muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar, sí, contra cacicazgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos, pues hasta nos crecemos. Como decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’. Además, es todo un desafío”, dijo.

También dijo que “me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones, hay un despertar ciudadano, estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo.

“Entonces, no, claro que vamos hacia la transformación y vamos a seguir avanzando. En el caso de Ayotzinapa, evitando violaciones de derechos humanos, como antes, porque esto se olvida”.

López Obrador señaló que el principal violador de los derechos humanos en México, antes, era el gobierno, que desaparecía, torturaba y masacraba.

Después de esta declaración se lanzó de nuevo contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“Y aunque no les guste a los del Prodh, no hacían mucho los defensores de derechos humanos, porque el Prodh y otras organizaciones desde que nacieron hasta la fecha están muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, al PAN; no generalizo, pero la mayoría tiene esa formación. Entonces, vamos a seguir adelante en el caso de Ayotzinapa”.